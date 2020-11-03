Видео на детскую песенку "Baby Shark", записанное южнокорейской компанией Pinkfong, стало самым популярным на YouTube. Его посмотрели более 7 миллиардов раз.

Об этом сообщает британская телерадиокомпания ВВС.

В частности, ролик “Baby Shark” набрал 7,04 мрлд просмотров, сместив с первого места клип “Despacito” Луиса Фонси и Дэдди Янки, который посмотрели 7,03 млрд раз.

“Baby Shark” потребовалось четыре года, чтобы подняться на вершину рейтинга самых популярных видео на YouTube. Но сама песенка на самом деле намного старше. Считается, что она появилась в летних лагерях США в 1970-х годах.

Существует огромное количество вариаций этой песенки на разных языках мира, но ни одна из них не смогла сравниться с феноменальным успехом интерпретации Pinkfong, которую исполнила 10-летняя корейско-американская певица Хоуп Сегойн.