Киченок опубликовала свадебные фото в Instagram.

“07.04.2021. Новая глава”, – подписала серию снимков Киченок.

  • Ранее известная американская певица, обладательница “Грэмми” Ариана Гранде объявила о помолвке с бойфрендом и показала кольцо.