Киченок опубликовала свадебные фото в Instagram.
“07.04.2021. Новая глава”, – подписала серию снимков Киченок.
- Ранее известная американская певица, обладательница “Грэмми” Ариана Гранде объявила о помолвке с бойфрендом и показала кольцо.
28-летняя украинская теннисистка Надежда Киченок вышла замуж за бывшего украинского теннисиста Анатолия Лашкул, сына теннисного функционера и мецената Сергея Лашкул.
Киченок опубликовала свадебные фото в Instagram.
“07.04.2021. Новая глава”, – подписала серию снимков Киченок.