Об этом пишет The Verge.

Изначально игра должна была выйти в апреле, потом 17 сентября, а позже ее перенесли на 19 ноября.

Сооснователь CD Projekt Марчин Ивински и глава студии Адам Бадовски объяснили очередную задержку тем, что команда готовит и тестирует игру на двух поколениях консольного оборудования.

“Самая большая проблема для нас сейчас заключается в одновременном выпуске Cyberpunk 2077 на ПК, консолях текущего и следующего поколений, что требует подготовки сразу девяти версий игры. […] Мы должны убедиться, что все работает хорошо и без сбоев. Мы понимаем, что слова о том, что 21 день может иметь значение для такой масштабной и сложной игры, кажутся нереальными, но это действительно так”, – говорится в их заявлении.

We have important news to share with you pic.twitter.com/qZUaD6IwmM

— Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 27, 2020