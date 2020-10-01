Ролик показали во время трансляции финала NBA.

Cyberpunk 2077 – это готовящаяся к выходу ролевая видеоигра, разработанная и изданная CD Projekt. Ее планируют выпустить для PlayStation 4, Windows и Xbox One в ноябре 2020 года, для Stadia к концу года, а также для PlayStation 5 и Xbox Series X/S в 2021 году.

Чем ближе к дате релиза Cyberpunk 2077 – тем больше рекламы запускает компания CD Projekt RED.

На этот раз вышел ролик с участием Киану Ривза (Keanu Reeves) в роли Джонни Сильверхенда.

На видео актер размышляет о том, что делает человека преступником в 2077 году.

Он считает, что для этого достаточно лишь факта задержания.

Саундтреком к ролику стала песня Билли Айлиш (Billie Eilish) под названием Вad guy.

Кроме этого, по игре могут выпустить сериал с Ривзом.