Вышел второй трейлер фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет»

Ролик опубликован на YouTube-канале студии.

Над перезапуском проекта работал режиссер и сценарист “Стражей Галактики” Джеймс Ганн, а исполнительным продюсером выступил Зак Снайдер.

Главные роли самых отъявленных преступников и суперзлодеев вселенной DC исполнили Марго Робби (Харли Квинн), Идрис Эльба (Бладспорт), Джон Сина (Миротворец), Юэль Киннаман (Рик Флэг), Питер Капальди (Мыслитель) и Виола Дэвис (Аманда Уоллер).

Действие фильма начинается в тюрьме Белль Рив, которую создатели называют адом даже для самых бесстрашных преступников. Команда злодеев сбегает из заточения и присоединяется к выполнению сверхсекретного задания на базе “Отряда самоубийц”.

Премьера ленты состоится 6 августа одновременно в кинотеатрах и на стриминговой платформе HBO Max.