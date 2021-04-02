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Вышел второй трейлер фильма «Отряд самоубийц: Миссия навылет»

Студия Warner Bros. показала второй трейлер фильма "Отряд самоубийц: Миссия навылет".

Пятница, 2 апреля 2021, 15:06

Ролик опубликован на YouTube-канале студии.

Над перезапуском проекта работал режиссер и сценарист “Стражей Галактики” Джеймс Ганн, а исполнительным продюсером выступил Зак Снайдер.

Главные роли самых отъявленных преступников и суперзлодеев вселенной DC исполнили Марго Робби (Харли Квинн), Идрис Эльба (Бладспорт), Джон Сина (Миротворец), Юэль Киннаман (Рик Флэг), Питер Капальди (Мыслитель) и Виола Дэвис (Аманда Уоллер).

Действие фильма начинается в тюрьме Белль Рив, которую создатели называют адом даже для самых бесстрашных преступников. Команда злодеев сбегает из заточения и присоединяется к выполнению сверхсекретного задания на базе “Отряда самоубийц”.

Премьера ленты состоится 6 августа одновременно в кинотеатрах и на стриминговой платформе HBO Max.

  • Ранее режиссер Джеймс Ганн объявил, что Сильвестр Сталлоне сыграет роль в его предстоящем супергеройском сиквеле “Отряд самоубийц”.
Теги: видео, Загін самогубців, трейлер, фильм

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