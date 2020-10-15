Ролик опубликован на YouTube-канале компании.

В основу легли мемуары писателя, венчурного капиталиста Джей Ди Вэнса, которые называются “Элегия Хиллбилли. История жизни одной семьи в условиях кризиса”.

В фильме снялись Эми Адамс, Гленн Клоуз, Габриел Бассо, а также Хейли Беннетт, Фрида Пинто, Бо Хопкинс.

По сюжету бывший морской пехотинец Джей Ди Вэнс (Габриел Бассо), который успешно учится в Йельском университете и уже готовится получить работу, о которой давно мечтал, испытывает семейный кризис и вынужден вернуться на малую родину в Аппалачи.

Дома ему придётся снова столкнуться с матерью Бев (Эми Адамс), отношения с которой испортила ее наркотическая зависимость. В этом ему должны помочь воспоминания о бабушке (Гленн Клоуз), которая его вырастила.

Премьера запланирована на 24 ноября 2020 года на Netflix.

Также компания хочет выпустить фильм в ограниченный прокат в кинотеатрах.