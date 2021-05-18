Відео опубліковано на YouTube-каналі платформи.

У центрі сюжету – професор Гарвардського Університету Роберт Ленгдон, спеціаліст з релігійних символів. Йому належить розкрити глобальну змову і звільнити свого викраденого вчителя.

Дія серіалу відбуватиметься до подій, показаних у фільмах “Код Да Вінчі” і “Ангели й демони”. Роль Ленгдона там зіграв Том Хенкс. У новому проєкті її виконає Ешлі Цукерман.

Крім того, в серіалі знялися Валори Каррі, Сумали Монтано, Рик Гонсалес і Едді Іззарж.

Сценаристами стали автори “Американської історії жахів” Джей Бітті та Ден Дворкін, а режисером – Рон Ховард, який зняв “Код Да Вінчі” і “Ангели й демони”.