Відео опубліковано на YouTube-каналі платформи.
У центрі сюжету – професор Гарвардського Університету Роберт Ленгдон, спеціаліст з релігійних символів. Йому належить розкрити глобальну змову і звільнити свого викраденого вчителя.
Дія серіалу відбуватиметься до подій, показаних у фільмах “Код Да Вінчі” і “Ангели й демони”. Роль Ленгдона там зіграв Том Хенкс. У новому проєкті її виконає Ешлі Цукерман.
Крім того, в серіалі знялися Валори Каррі, Сумали Монтано, Рик Гонсалес і Едді Іззарж.
Сценаристами стали автори “Американської історії жахів” Джей Бітті та Ден Дворкін, а режисером – Рон Ховард, який зняв “Код Да Вінчі” і “Ангели й демони”.
- Раніше повідомлялося, що у мережі з’явився трейлер серіалу “Анна Болейн“, головну героїню в якому зіграла темношкіра актриса Джоді Тернер-Сміт.