Ролик опубліковано в Instagram-акаунті Channel 5.

Прем’єра серіалу відбудеться в кінці травня.

Серіал покаже публічний суд над Болейн, невдалу вагітність, суперництво з Джейн Сеймур, яку зіграла Лола Петтікрю, а також конфлікт з королем Генріхом VIII, роль якого зіграв Марк Стенлі.

Шоу також розповість про події останніх місяців життя Болейн перед стратою, коли вона кинула виклик патріархальному британському суспільству і щосили намагалася забезпечити майбутнє своєї доньки, майбутньої королеви Єлизавети I.

“Анна Болейн “- чи не найсміливіший проєкт Channel 5. Торік його гаряче обговорювали, коли творці оголосили кастинг та ім’я головної героїні. Це один з небагатьох випадків, коли темношкіра акторка грає роль представниці англійської аристократії.

Виробництвом серіалу займалися студії Fable Pictures і Sony Pictures Television. Режисером виступив Лінсі Міллер (“Падіння в мертві води”), сценаристом — Ів Хеддервік Тернер.

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