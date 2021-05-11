«Він шокований»: Алекс Родрігес відреагував на відпустку Дженніфер Лопес з колишнім

Відомий американський бейсболіст Алекс Родрігес досі не може оговтатися від розриву заручин з акторкою й співачкою Дженніфер Лопес, тому він вражений її відпочинком з колишнім Беном Аффлеком.

Про це повідомляє видання The Mirror.

Інсайдер з близького оточення Родрігеса розповів, що чоловік намагався владнати стосунки з Лопес. Однак вона вирішила відновити тісне спілкування з Аффлеком.

“Він шокований тим, що Дженніфер рухається далі. Він дійсно думав, що вони зможуть бути разом і спробують попрацювати над відносинами. Він намагався зв’язатися з Дженніфер і зустрітися з нею, але вона не має такого бажання”, – розповів інсайдер.

Нагадаємо, що голлівудський актор Бен Аффлек і акторка Дженніфер Лопес провели відпустку на гірськолижному курорті в Монтані. Це сталося через тиждень після того, як пару вперше сфотографували, коли обидва проводили час разом в будинку Лопес в Лос-Анджелесі.

15 квітня американська співачка Дженніфер Лопес і 45-річний спортсмен Алекс Родрігес офіційно оголосили про те, що розривають свої заручини. За їхніми словами, вони залишаються друзями та будуть підтримувати один одного в будь-яких починаннях.