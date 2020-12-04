В Виндзорском замке, где впервые с 1988 года будет праздновать Рождество королева Великобритании Елизавета II, появилась новогодняя елка и другой тематический декор.

Об этом сообщили на официальном Instagram-аккаунте королевской семьи.

Елку поместили в Георгиевском зале. Ее высота более 20 футов (7 метров). Дерево привезли из Большого Виндзорского парка.

Новогоднюю елку королевы украшают тысячи огоньков и зеркальные украшения.

Также сообщается, что рождественский Виндзорский замок теперь открыт для посетителей.

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На странице благотворительной организации Royal Collection Trust показали видеоролик того, как норвежская красавица попала в замок королевы. Отмечается, что елки из Великого Виндзорского парка украшают замки британской монархии со времен королевы Виктории.

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