Об этом сообщили на официальном Instagram-аккаунте королевской семьи.
Елку поместили в Георгиевском зале. Ее высота более 20 футов (7 метров). Дерево привезли из Большого Виндзорского парка.
Новогоднюю елку королевы украшают тысячи огоньков и зеркальные украшения.
Также сообщается, что рождественский Виндзорский замок теперь открыт для посетителей.
Переглянути цей допис в Instagram
На странице благотворительной организации Royal Collection Trust показали видеоролик того, как норвежская красавица попала в замок королевы. Отмечается, что елки из Великого Виндзорского парка украшают замки британской монархии со времен королевы Виктории.
Переглянути цей допис в Instagram
- Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп из-за эпидемии коронавируса COVID-19 проведут Рождество в Виндзорском замке. Отмечается, что после рассмотрения “всех соответствующих рекомендаций” королевская пара решила отпраздновать Рождество “тихо” в своей резиденции в Беркшире. Хотя обычно они проводят праздник с другими членами королевской семьи в поместье королевы в Норфолке.