Соответствующий ролик Винник опубликовал в своем Instagram.

“Я обещал вам нечто неожиданное. Всем нам сейчас хочется позитива. И я решил поднять настроение не только моим зрителям, но и коллегам”, — написал певец в описании ролика.

Также он добавил, что эта и несколько других “музыкальных импровизаций” были записаны им во время последнего тура.

Напомним, как звучит оригинал:

Реакция исполнительницы не заставила себя долго ждать: