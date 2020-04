View this post on Instagram

Я обіцяв вам дещо несподіване😉 Усім нам зараз хочеться позитиву. І я вирішив підняти настрій не тільки моїм глядачам, але і колегам. Під час недавнього туру ми записали декілька музичних імпровізацій. Дивіться першу просто зараз. Чекаю ваших посмішок😀 Бажаю усім нам здоров'я і натхнення! * Ария Ленского ("Евгений Онегин") * @polyakovamusic "Шлепки" Далі буде!