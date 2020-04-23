Соответствующий ролик Винник опубликовал в своем Instagram.
“Я обещал вам нечто неожиданное. Всем нам сейчас хочется позитива. И я решил поднять настроение не только моим зрителям, но и коллегам”, — написал певец в описании ролика.
Также он добавил, что эта и несколько других “музыкальных импровизаций” были записаны им во время последнего тура.
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Я обіцяв вам дещо несподіване😉 Усім нам зараз хочеться позитиву. І я вирішив підняти настрій не тільки моїм глядачам, але і колегам. Під час недавнього туру ми записали декілька музичних імпровізацій. Дивіться першу просто зараз. Чекаю ваших посмішок😀 Бажаю усім нам здоров'я і натхнення! * Ария Ленского ("Евгений Онегин") * @polyakovamusic "Шлепки" Далі буде!
Напомним, как звучит оригинал:
Реакция исполнительницы не заставила себя долго ждать:
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