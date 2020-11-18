Об этом Гордон-Левитт написал на своей странице в Facebook.

Голливудская знаменитость попросила украинцев помочь с поиском красивых фотографий Украины. Фото нужны для нескольких новых проектов актера.

“Привет друзьям из Украины! Я в поиске крутых фотографий Украины для своего нового проекта. Найдите несколько фото, которые вы делали где-то в стране и добавьте их к проекту. Этот проект также открыт для писателей и актеров дубляжа”, – написал Гордон-Левитт.

Джозеф Гордон-Левитт известный по ролям в фильмах “Начало”, “Темный рыцарь: Возрождение легенды”, “Бросок кобры”, “Петля времени”, “Линкольн”, “Сноуден”, “Жизнь прекрасна”, “Третья планета от Солнца” и другие.