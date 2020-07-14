Владимир Кличко появился на обложке немецкого Forbes

Об этом спортсмен рассказал на своей странице в Instagram.

“Жизнь – это борьба за звание чемпиона. Мне кажется, что я только в седьмом раунде, а осталось еще пять”, – анонсировал свое интервью Forbes Кличко.

На странице редакции журнала в Instagram сообщается, что экс-боксер рассказал в интервью, чем занимается после завершения спортивной карьеры.

“Бывший профессиональный боксер и чемпион мира в тяжелом весе сегодня работает предпринимателем в многочисленных отраслях и показывает руководителям, как успешно справляться с современными вызовами”, – говорится в анонсе.