Владимир Кличко появился на обложке немецкого Forbes

Об этом спортсмен рассказал на своей странице в Instagram.
“Жизнь – это борьба за звание чемпиона. Мне кажется, что я только в седьмом раунде, а осталось еще пять”, – анонсировал свое интервью Forbes Кличко.
На странице редакции журнала в Instagram сообщается, что экс-боксер рассказал в интервью, чем занимается после завершения спортивной карьеры.
“Бывший профессиональный боксер и чемпион мира в тяжелом весе сегодня работает предпринимателем в многочисленных отраслях и показывает руководителям, как успешно справляться с современными вызовами”, – говорится в анонсе.
Напомним, в августе 2017 года Владимир Кличко принял решение завершить боксерскую карьеру.
Боксерский поединок между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа был признан лучшим поединком 2017 года по версии журнала The Ring.
Поединок между чемпионом IBF, IBO, WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) и украинцем Владимира Кличко (64-5, 53 КО) вошел в топ-3 самых продаваемых боев в истории.
- Стриминговая платформа DAZN предложила украинскому боксеру Владимиру Кличко контракт на 40 миллионов долларов за проведение трех поединков на ринге.