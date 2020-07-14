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Владимир Кличко появился на обложке немецкого Forbes

Бывший украинский боксер Владимир Кличко появился на обложке немецкого журнала Forbes.

Среда, 15 июля 2020, 00:27

Об этом спортсмен рассказал на своей странице в Instagram.

“Жизнь – это борьба за звание чемпиона. Мне кажется, что я только в седьмом раунде, а осталось еще пять”, – анонсировал свое интервью Forbes Кличко.

На странице редакции журнала в Instagram сообщается, что экс-боксер рассказал в интервью, чем занимается после завершения спортивной карьеры.

“Бывший профессиональный боксер и чемпион мира в тяжелом весе сегодня работает предпринимателем в многочисленных отраслях и показывает руководителям, как успешно справляться с современными вызовами”, – говорится в анонсе.

Напомним, в августе 2017 года Владимир Кличко принял решение завершить боксерскую карьеру.

Боксерский поединок между украинцем Владимиром Кличко и британцем Энтони Джошуа был признан лучшим поединком 2017 года по версии журнала The Ring.

Поединок между чемпионом IBF, IBO, WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа (19-0, 19 КО) и украинцем Владимира Кличко (64-5, 53 КО) вошел в топ-3 самых продаваемых боев в истории.

Теги: Владимир Кличко

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