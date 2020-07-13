Об этом сообщает веб-сайт TMZ.

Бенджамин Кио — сын Лизы Мари Пресли и музыканта Дэнни Кио, был обнаружен с огнестрельным ранение в своем доме Калабасасе (Калифорния). Источники ресурса в правоохранительных органах сообщили, что предполагаемой причиной смерти является самоубийство.

Информацию о смерти Бенджамин подтвердил и менеджер его матери Роджер Видиновский.

“Она (Лизы Мари Пресли — ред.) полностью разбита горем, безутешна, но пытается оставаться сильной ради своих 11-летних близнецов и старшей дочери Райли. Она обожала этого мальчика. Он был любовью всей ее жизни”, — сказал Видиновский.

О погибшем внуке известного исполнителя известно немного — он не был публичной личностью, не вел аккаунты в социальных сетях. В последний раз он появлялся на публике с семьей в 2017 году, в день 40-летия смерти Элвиса. Также известно, что Бенджамин был музыкантом и заключал контракт на запись в 2009 году на сумму 5 миллионов долларов.