Об этом рассказывают #Буквы.

Музыкант известен своей фразой – My name is Bono and I am a rock star – Меня зовут Боно и я рок-звезда.



“My name is Bono, and I am a rock star” from Harvard Magazine on Vimeo.

Пол Дэвид Хьюсон, известный как Боно, родился 10 мая 1960 года в столице Ирландии Дублине.

В школьные года он был членом музыкальной группы Lypton Village. Ребята выступали в общественных местах, например в автобусах. В те годы он получил свой ныне известный псевдоним – Боно, который полностью звучит так: Bono Vox of O’Connell Street (хороший голос улицы О’Коннелл).

В 1976 году Боно основал группу Feedback, где стал ее вокалистом. Позже ребята сменили название на The Hype, а еще позже на U2.

Стоит отметить, что на первый концерт U2 пришли всего девять человек.

В 1980 году U2 подписали контракт со звукозаписывающей компанией Island Records и выпустили дебютный альбом “The Boy”. В том же году группа отправилась в первое турне по США. А мировое турне U2 в 2005 году было признано самым успешным и прибыльным в истории: музыканты собрали 3 млн человек и заработали 250 миллионов долларов.

В 2004 году группа заняла 22 строчку из 100 в рейтинге “Лучшие артисты всех времен” журнала Rolling Stone. В 2005 группа U2 вошла в “Зал славы рок-н-ролла”.

В 2006 году королева Великобритании Елизавета II удостоила Боно рыцарского титула.

В июле 2003 году Боно получил звание доктора юридических наук колледжа Тринити в Дублине.

В 2008 году он удостоился премии “Человек мира”, присуждаемой несколькими лауреатами Нобелевской премии мира.

Боно женат на Элисон Хьюсон, с которой знаком еще со школы. У них четверо детей.