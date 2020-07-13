Премьеру экранизации игры Monster Hunter: World от студии Capcom перенесли на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Выход перенесли на 23 апреля 2021 года, в то время как она должна была выйти 4 сентября 2020 года.

Кроме Миллы Йовович в картине снялись Тони Джаа, рэпер Tи-Ай, Рон Перлман и Диего Бонета. Режиссером выступил муж Милы Йовович – Пол Уильям Скотт Андерсон, который снял несколько частей “Обители зла”.

По сюжету лейтенант Артемис (Йовович) и ее солдаты попадают в параллельный мир, населенный монстрами. Для выживания бойцы объединяются с так называемым Охотником (Тони Джаа), который умеет убивать тварей.