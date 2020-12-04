Warner Bros. выпустит 17 фильмов одновременно в кинотеатрах и на HBO Max

Компания Warner Bros. выпустит все свои фильмы, запланированные на 2021 год, одновременно в кинотеатрах и на стриминговом сервисе HBO Max.

Об этом пишет The Verge.

При этом, у новой бизнес-модели кинокомпании есть некоторые ограничения. Фильмы будут транслироваться на HBO Max только в течение одного месяца перед тем, как их удалят с платформы на определенный период времени.

Планируется, что такой эксперимент продлится в течение одного года.

В общем, в 2021 году компания планирует выпустить таким образом 17 фильмов, среди которых: “Дюна“, “Матрица 4“, “Чудо-женщина“, “Ґодзилла против Конга“, “Отряд самоубийц: Миссия навылет“, “Том и Джерри“ и другие.

Все фильмы выйдут на HBO Max в форматах 4K Ultra HD и HDR. Но их список может меняться в зависимости от задержек.

“Мы живем в беспрецедентные времена, которые требуют творческих решений, включая эту новую инициативу для Warner Bros. Pictures Group. Никто не хочет возвращения фильмов на большой экран больше, чем мы. Мы знаем, что новый контент – это источник жизненной силы, но мы должны уравновесить это с тем фактом, что большинство кинотеатров в США, вероятно, будут работать с ограниченной пропускной способностью в течение 2021 года“, – объяснила нововведение генеральный директор Warner Bros. Энн Сарнофф.