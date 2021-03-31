Об этом шла речь на презентации новинок компании.
Известно, что Xiaomi планирует вложить около $1,5 млрд в разработку и производство электромобилей. В последующие десять лет объем вложений в это направление может вырасти до $10 млрд.
Однако пока Xiaomi намерена поставлять свои электромобили только на китайский рынок. В случае успешной реализации планов автомобили компании выйдут на мировой рынок.
Представленный смарт-дом на колесах собран для анонимного заказчика. При этом Xiaomi отвечала в первую очередь за техническое оснащение электрокара. В целом, об этом автомобиле практически ничего неизвестно. Во время презентации был показан только внешний вид транспортного средства и его внутреннее наполнение, никаких технических характеристик озвучено не было.
Также неизвестно, планирует ли Xiaomi производить такие кемперы серийно, или он останется в единственном экземпляре.
Первый серийный автомобиль компании находится на стадии разработки. Дата его презентации пока неизвестна.
- Ранее стало известно, что китайская компания Xiaomi планирует производить электромобили на заводе Great Wall под собственным брендом. Источники сообщают, что автомобили Xiaomi будут рассчитаны на массовый рынок. Производство планируется запустить уже в 2023 году.