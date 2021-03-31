Китайский техногигант Xiaomi объявил о выходе на автомобильный рынок. В частности, компания показала концептуальный кемпер (дом на колесах) собственного производства.

Об этом шла речь на презентации новинок компании.

Известно, что Xiaomi планирует вложить около $1,5 млрд в разработку и производство электромобилей. В последующие десять лет объем вложений в это направление может вырасти до $10 млрд.

Однако пока Xiaomi намерена поставлять свои электромобили только на китайский рынок. В случае успешной реализации планов автомобили компании выйдут на мировой рынок.

Представленный смарт-дом на колесах собран для анонимного заказчика. При этом Xiaomi отвечала в первую очередь за техническое оснащение электрокара. В целом, об этом автомобиле практически ничего неизвестно. Во время презентации был показан только внешний вид транспортного средства и его внутреннее наполнение, никаких технических характеристик озвучено не было.

Также неизвестно, планирует ли Xiaomi производить такие кемперы серийно, или он останется в единственном экземпляре.

Первый серийный автомобиль компании находится на стадии разработки. Дата его презентации пока неизвестна.