Британский автопроизводитель Jaguar Land Rover (JLR) заявляет, что его люксовый бренд будет полностью электрическим к 2025 году.

Об этом пишет издание The Verge.

Между тем, его бренд Land Rover выпустит свой первый полностью электрический автомобиль в 2024 году.

Переход JLR будет финансироваться за счет ежегодных инвестиций в размере 2,5 млрд фунтов (около 3,5 млрд долларов) в электрификацию и связанные с ней технологии.

Планы JLR амбициозны, хотя ранее автопроизводитель не спешил с электрификацией.

У Jaguar есть полностью электрический внедорожник – Jaguar I-Pace, который, как отмечает Bloomberg, изо всех сил пытается завоевать популярность у более авторитетных производителей электромобилей.

Стоит отметить, что в прошлом году компании пришлось заплатить в ЕС штраф в размере 35 миллионов фунтов стерлингов (около 48,7 миллиона долларов) за невыполнение целевых показателей по выбросам углерода.

Преимущество JLR заключается в том, что Jaguar по-прежнему остается маркой автомобилей премиум-класса, что позволяет устанавливать высокие цены, необходимые для покрытия стоимости современных аккумуляторов. Он также планирует поделиться дополнительными технологиями с материнской компанией Tata Motors, чтобы снизить затраты на разработку.

Если все пойдет по плану, JLR ожидает, что все Jaguar и 60 процентов проданных Land Rover будут автомобилями с нулевым уровнем выбросов к 2030 году, когда на внутреннем рынке Великобритании будет запрещена продажа новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

JLR надеется достичь нулевых выбросов углерода к 2039 году.

Запреты на новые автомобили с двигателями внутреннего сгорания были объявлены во многих странах мира, например, в Норвегии к 2025 году, во Франции к 2040 году и в Калифорнии к 2035 году.