Португалец поделился неожиданным видео в своем Instagram.
Так, футболист опубликовал музыкальный ролик с рекламой португальской телекоммуникационной компании MEO. Роналду сыграл роль гитариста рок-группы.
Поклонники отметили, что он справился блестяще, о чем свидетельствуют многочисленные комплиментарные комментарии под видео.
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- Форвард “Ювентуса” Криштиану Роналду получил отрицательный тест на коронавирус COVID-19. Португалец лечился 19 дней. В клубе отметили, что отрицательный тест позволит футболисту завершить самоизоляцию и вернуться к тренировкам с командой. Однако перед этим он пройдет медицинский осмотр.