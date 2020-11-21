Португалец поделился неожиданным видео в своем Instagram.

Так, футболист опубликовал музыкальный ролик с рекламой португальской телекоммуникационной компании MEO. Роналду сыграл роль гитариста рок-группы.

Поклонники отметили, что он справился блестяще, о чем свидетельствуют многочисленные комплиментарные комментарии под видео.

 

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Допис, поширений Cristiano Ronaldo (@cristiano)

  • Форвард “Ювентуса” Криштиану Роналду получил отрицательный тест на коронавирус COVID-19. Португалец лечился 19 дней. В клубе отметили, что отрицательный тест позволит футболисту завершить самоизоляцию и вернуться к тренировкам с командой. Однако перед этим он пройдет медицинский осмотр.