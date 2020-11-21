Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду появился в музыкальном клипе и примерил роль рок-звезды.

Португалец поделился неожиданным видео в своем Instagram.

Так, футболист опубликовал музыкальный ролик с рекламой португальской телекоммуникационной компании MEO. Роналду сыграл роль гитариста рок-группы.

Поклонники отметили, что он справился блестяще, о чем свидетельствуют многочисленные комплиментарные комментарии под видео.

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