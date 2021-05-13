Ролик опубліковано на YouTube-каналі сервісу.

“Будьте готові знову побачити своїх фаворитів разом. Зустріч друзів відбудеться 27 травня лише на HBO Max”, — йдеться в підписі до відео.

У тизері можна побачити силуети головних акторів серіалу.

Як відомо, у спецвипуску знялися всі зірки серіалу: Дженніфер Еністон, Кортні Кокс, Ліза Кудров, Метт Леблан, Меттью Перрі та Девід Швіммер. Це перша їхня зустріч “на камеру” за останні роки.

Швіммер раніше розповідав, що актори не гратимуть своїх персонажів, а сам випуск не матиме сценарію.