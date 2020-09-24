Ролик опубликован на YouTube-канале Hulu.
Шоу основано на комиксах Marvel. По сюжету Дэймон и Анна Хелстром – сын и дочь таинственного и могущественного серийного убийцы и сведенной с ума женщины – обладают сверхъестественными способностями и выслеживают “худших представителей человечества”.
Дэймона Хелстрома играет Том Остин, Ану Хелстром – Сидней Леммон. Также в сериале снялись Элизабет Марвел и Роберт Уиздом. Шоураннер проекта – Пол Збышевски.
Премьера сериала намечена на 16 октября 2020 года.
- Ранее сообщалось, что студия DreamWorks показала первый трейлер анимационного фильма “Семейка Крудс: Новая эра” (The Croods 2: A New Age), который является продолжением мультфильма 2013 года “Семейка Крудс”.