Ролик опубликован на YouTube-канале Hulu.

Шоу основано на комиксах Marvel. По сюжету Дэймон и Анна Хелстром – сын и дочь таинственного и могущественного серийного убийцы и сведенной с ума женщины – обладают сверхъестественными способностями и выслеживают “худших представителей человечества”.

Дэймона Хелстрома играет Том Остин, Ану Хелстром – Сидней Леммон. Также в сериале снялись Элизабет Марвел и Роберт Уиздом. Шоураннер проекта – Пол Збышевски.

Премьера сериала намечена на 16 октября 2020 года.