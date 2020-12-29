Netflix выпустил трейлер нового документального сериала Мартина Скорсезе "Представь, что это город", который посвящен писательнице из Нью-Йорка Фрэн Лебовиц.

Об этом сообщает CNN.

Проект рассказывает о писательнице, известной своим резким юмором и социальными комментариями. В фильме она бродит по городу, с которым ее уже стали ассоциировать.

“Фрэн Лебовиц знает, что ей нравится и что ей не нравится. И она не будет ждать приглашения, чтобы рассказать вам об этом”, – говорит Netflix о проекте.

В нем также представлены интервью с Лейбовиц, в которых она рефлексирует по поводу проблем, которые она видит в своем городе. Например, в трейлере писательница рассказывает о метро и книжном магазине в центре Таймс-сквер.

“На протяжении десятилетий критикиня и эссеистка выражала свое мнение – иногда ворчливо, всегда беспорядочно. Жительница Нью-Йорка до мозга костей, Лебовиц превратила прямой разговор в форму искусства, упаковав свои серьезные наблюдения о городе и его жителях в энергичный беглый комментарий, который никого не щадит”, – говорят в Netflix.

В рамках проекта Скорсезе возвращается на стриминговую платформу после выхода его эпического фильма “Ирландец” 2019 года.

Релиз фильма “Представь, что это город” запланирован на 8 января.