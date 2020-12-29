Об этом сообщает CNN.
Проект рассказывает о писательнице, известной своим резким юмором и социальными комментариями. В фильме она бродит по городу, с которым ее уже стали ассоциировать.
“Фрэн Лебовиц знает, что ей нравится и что ей не нравится. И она не будет ждать приглашения, чтобы рассказать вам об этом”, – говорит Netflix о проекте.
В нем также представлены интервью с Лейбовиц, в которых она рефлексирует по поводу проблем, которые она видит в своем городе. Например, в трейлере писательница рассказывает о метро и книжном магазине в центре Таймс-сквер.
“На протяжении десятилетий критикиня и эссеистка выражала свое мнение – иногда ворчливо, всегда беспорядочно. Жительница Нью-Йорка до мозга костей, Лебовиц превратила прямой разговор в форму искусства, упаковав свои серьезные наблюдения о городе и его жителях в энергичный беглый комментарий, который никого не щадит”, – говорят в Netflix.
В рамках проекта Скорсезе возвращается на стриминговую платформу после выхода его эпического фильма “Ирландец” 2019 года.
Релиз фильма “Представь, что это город” запланирован на 8 января.
- Ранее сообщалось, что вышел новый тизер романтической комедии Вуди Аллена “Фестиваль Рифкина” (Rifkin’s Festival). В украинский прокат фильм выйдет 31 декабря.