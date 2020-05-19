Ролики опубликованы на канале проекта DAVID LYNCH THEATER.

Всю минувшую неделю режиссер выпускал по одному видео в день. На роликах Линч неизменно сидит у окна, коротко рассказывает о погоде в Лос-Анджелесе и желает зрителям хорошего дня.

Все видео сняты с одного ракурса в его мастерской. Единственное, что отличает один ролик от другого, — продолжительность (от 29 до 58 секунд) и освещение (голубоватые оттенки или естественный свет).

Как сообщалось ранее, 11 мая 74-летний американский режиссер Дэвид Линч появился в Сети со странным видео, в котором рассказал о погоде в Лос-Анджелесе.

В 2005-2010 годах Линч публиковал несколько похожих роликов. Все они сняты с одного ракурса и длились не более минуты.

В некоторых видео можно заметить необычные детали, как перевернутые цветочный горшок или кружка. Фанаты даже создали архив с такими роликами. Сам режиссер никогда не комментировал эту серию роликов и не рассказывал, что они значат.