Об этом пишет британская телерадиокомпания ВВС.

Отмечается, что актриса, которая играла роль дочери Бората, записывала с Джулиани интервью о реакции администрации Трампа на вспышку коронавируса.

Затем молодая актриса пригласила 76-летнего Джулиани присоединиться к ней, чтобы выпить. Скрытые камеры зафиксировали то, как он ложится на кровать и, кажется, засовывает руки в брюки.

Джулиани уже прокомментировал эту ситуацию и назвал отрывок из нового фильма “полностью сфабрикованным”.

“Видео Бората полностью сфабриковано. Я заправлял рубашку после снятия записывающего оборудования. Ни разу до, во время или после собеседования я не вел себя неуместно. Если Саша Барон Коэн имеет в виду иное, то он хладнокровный лжец”, – заявил адвокат Трампа.

(1) The Borat video is a complete fabrication. I was tucking in my shirt after taking off the recording equipment.

At no time before, during, or after the interview was I ever inappropriate. If Sacha Baron Cohen implies otherwise he is a stone-cold liar.

— Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) October 21, 2020