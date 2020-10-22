Об этом пишет The Guardian.
Собаку по кличке Рая передали новым хозяевам в Норвегию в сентябре 2020 года. Местные власти отказались регистрировать щенка из-за того, что он прибыл в страну по поддельному болгарскому паспорту.
Норвегия пыталась вернуть животное на родину, но Болгария отказалась забрать его обратно из-за правил Европейского Союза о транспортировке живых животных, в результате чего собаку решили усыпить.
Однако в ситуацию вмешался Ван Дамм, который запустил эмоциональную кампанию в социальных сетях, что в конечном итоге убедило власти Болгарии принять собаку обратно.
После возвращения в страну Раю отправят на медицинский осмотр, а затем – к новым хозяевам.
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