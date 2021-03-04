90-летний французский кинорежиссер, актер, сценарист и продюсер Жан Люк Годар объявил, что вскоре завершит карьеру. Он является одним из самых выдающихся представителей направления "французской новой волны" в кинематографе.

Об этом режиссер объявил во время видеоконференции в рамках Международного кинофестиваля в Керале.

Годар во время 85-минутного разговора подтвердил свой план уйти из режиссуры после того, как завершит два последних проекта.

Речь идет о сценариях двух лент — одна называется “Веселые войны”, а другая создается для канала Arte. Они находятся на разных стадиях разработки.

“Я заканчиваю свою кинематографическую жизнь — да, мою кинематографическую жизнь — написав два сценария. После этого я скажу: “Прощай, кино”, — заявил режиссер.

Что известно о Жане Люке Годаре? Биография и лучшие ленты

Жан-Люк Годар родился 3 декабря 1930 в Париже в семье врача и дочери швейцарских банкиров. Учился будущий режиссер в Швейцарии. Затем получил образование в Сорбонне (направление антропологии).

Еще во времена учебы в вузе Годар начал участвовать в кинематографических клубах, в частности, в синематеке в Париже. Там он начал знакомиться с художниками (Трюффо, Риветт и т.д.), вместе с которыми впоследствии разработал новую эстетику кинематографа, получившую потом название “новая волна”.

В 1950-х Годар начал писать статьи для киножурналов. В 1954-м дебютировал как режиссер, это был короткометражный фильм “Операция бетон”. Спустя 5 лет вышел первый полнометражный фильм Годара — “На последнем дыхании”.

В течение 1960-х он и его соратники создали немало художественных лент, в фокусе внимания которых были милитаризм, подавление личности, проституция, политическое соперничество, молодежный экстремизм. Некоторые из этих лент были запрещены цензурой.

В 60-х Годар также успел дважды жениться и развестись. В 1961-м году 31-летний режиссер женился на актрисе датского происхождения Анной Карине, брак распался через 6 лет. В 67-м Годар встретил свою вторую жену — актрису Анн Вяземски. Спустя два года они расстались.

В 1968 году Годар стал одним из идейных лидеров студенческой майской революции в Париже. Большинство его лент 1970-х годов были задуманы как политический агитпроп.

Лишь в 80-х Годар возвращается в кино, предусматривающее широкий прокат. Триумфом Годара тогда стали “Страсть” (1982) и “Имя: Кармен” (1983).

После этого Годар неоднократно возвращался к темам и проблемам, беспокоившим его в 60-х, обыгрывая эту преемственность. Значительное место также занимала тема искусства и места художника.

За 70 лет карьеры Годар снял около восьмидесяти лент, как самостоятельно, так в сотрудничестве с другими режиссерами (к примеру, “На десять минут старше”).

Несколько его картин получили награды Берлинале (это “Альфавиль” (1965), “На последнем дыхании” (1960), “Женщина есть женщина” (1961)). Лента “История кино” (1998) получила премию Сезар. Ленты “Китаянка” (1967), “Жить своей жизнью” (1962) и “Имя: Кармен” (1983) получили премию Венецианского кинофестиваля.

В 2011 году Годар был награжден “Оскаром” за вклад в развитие кинематографа.

Важнейшими лентами Годара называют:

Альфавиль (1965)

Пренебрежение (1963)

Две или три вещи, которые я знаю о ней (1967)

Уик-енд (1967)

Китаянка (1967)

Жить своей жизнью (1962)

Мужское — Женское (1966)

Посторонние (1964)

Безумный Пьеро (1965)

На последнем дыхании (1960)

Ранее актер Чедвик Боузман посмертно получил награду “Золотой глобус” в категории “Лучший драматический актер” за роль в фильме “Ма Рейни: Мать блюза”.