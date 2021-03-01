Об этом пишет издание People.

Награду получила жена Чедвика Боузмана.

Актер, который умер в августе прошлого года в возрасте 43 лет после четырехлетней борьбы с раком толстой кишки, был удостоен награды за лучшую мужскую роль в драматическом фильме “Ма Рейни: Мать блюза”.

Это первый “Золотой глобус” Боузмана.

Его супруга, Симона Ледвард Боузман, произнесла трогательную речь, принимая трофей от его имени.

“Он поблагодарил бы Бога. Он поблагодарил бы своих родителей. Он поблагодарил бы своих предков за их руководство и их жертву”, – начала она.

“Он сказал бы что-то прекрасное, что-то вдохновляющее, что-то, что усилило бы тот слабый голос, который говорит вам, что вы можете, который говорит вам продолжать двигаться вперед, который возвращает вас к тому, что вы должны были делать в этот исторический момент”, – она сказала.

Ледвард Боузман сказала, что ее муж поблагодарил бы тех, кто работал над фильмом, включая режиссера Джорджа К. Вольфа, продюсера Дензела Вашингтона и коллегу по фильму Виолу Дэвис, но “у меня нет его слов”.

Боузман закончила свою речь посланием мужу, сказав: “Дорогой, так держать!”

Актер получил мировую известность благодаря роли супергероя Черной Пантеры в киновселенной Marvel в 2016—2019 годах, снявшись в четырех фильмах франшизы. Среди них одноименный фильм 2018 года, который принес актеру NAACP Image Award за лучшую мужскую роль и Screen Actors Guild Award за лучший актерский состав в игровом кино. Как первый чернокожий актер, возглавивший фильм КВМ, Боузман также был включен в список Time 100 2018 года. Его последний фильм, “Ма Рейни: Мать блюза”, планируют выпустить посмертно.