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57-річна актриса нечасто показує близьких у соцмережах, але у день народження сина поділилася в Instagram декількома його фотографіями й привітанням.
“FaceTime з моїм хлопчиком, щоб привітати з днем народження!”, – написала вона, додавши скріншоти відеодзвінка з Джуліаном.
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Пост прокоментували деякі зірки – зокрема, Девід Аркетт – колишній чоловік Кортні Кокс, партнерки Кадроу по серіалу “Друзі”, актор Ден Букатинський, продюсерка Емі Харріс, стендап-комікесса Вітні Каммінгс та інші.
Джуліан – єдина дитина Кадроу та її чоловіка Майкла Стерна, за якого вона вийшла заміж у травні 1995 року.
Лайза була вагітна Джуліаном під час зйомок четвертого сезону серіалу “Друзі” у 1997 році. Її стан був вписаний у сценарій серіалу – персонаж Кадроу Фібі Буффе стала сурогатною матір’ю для свого брата.
- Раніше повідомлялося, що зйомки спеціального епізоду культового серіалу “Друзі” почнуться вже цього тижня.