Канадская актриса Эллен Пейдж снова совершила каминг-аут — она объявила, что является трансгендерным мужчиной и попросила использовать по отношению к себе мужские местоимения.

Об этом она написала в Twitter.

“Привет, друзья, я хочу поделиться с вами, что я — трансперсона, мои местоимения — он/они, а меня зовут Эллиот. Я счастлив, что пишу это. Счастлив быть здесь. Оказаться в этом моменте в моей жизни”, — пишет Пейдж.

Актер обещает бороться за права трансгендеров, доля самоубийств среди которых сегодня доходит до 40%.

“Дискриминация по отношению к транслюдям коварна и жестока, это приводит к ужасающим последствиям. Только в 2020 году, как сообщалось, было убито не менее 40 транслюдей, большинство из которых были чернокожими и латиноамериканскими трансженщинами”, – говорится в тексте.

Пейдж пишет, что рад принять себя таким, какой он есть и призвал обратить внимание на насилие по отношению к трансгендерным людям.

“Мне нравится, что я трансгендерный человек, нравится, что я квир. Чем больше я принимаю себя таким, какой я есть, чем больше я мечтаю, тем больше наполняется мое сердце. Всем трансгендерным людям, которые каждый день сталкиваются с домогательствами, ненавистью к себе, насилием и угрозой насилия, хочу сказать, что я вижу вас, я люблю вас и сделаю все возможное, чтобы изменить этот мир к лучшему”, – написал он.

Пейдж уже делал каминг-аут – в 2014 году Пейдж он заявил, что является лесбиянкой.

Эллиот Пейдж (урожденная Эллен Пейдж) стала известна по ролям в фильмах “Джуно”, Люди Икс: Последняя битва, “Начало”, “Люди Икс: Дни минувшего будущего”.