Об этом пишет The Hollywood Reporter.

“Член команды третьих “Фантастических тварей” получил положительный результат теста на COVID-19″, – заявили в Warner Bros. изданию.

Однако, кто именно заболел, не уточнили.

“Диагноз был подтвержден в результате постоянного обязательного тестирования, которое проходят все участники производства, этот человек в настоящее время находится в изоляции. В целях предосторожности съемки “Фантастических тварей 3″ приостановлены и будут возобновлены с соблюдением требований безопасности”, – добавил представитель студии.

Пока еще безымянный спин-офф на протяжении всего производства сталкивался с рядом препятствий. Съемки должны были стартовать в начале 2020 года, но были отложены из-за пандемии коронавируса. В конечном итоге они начались в сентябре. Но в ноябре 2020 года Warner Bros. приняла решение попросить Джонни Деппа уйти из фильма после того, как он проиграл дело о клевете против The Sun.

После нескольких смен дат выхода премьера продолжения “Фантастических тварей” ожидается 15 июля 2022 года.