«Найти своих»: Тина Кароль презентовала необычный клип-трилогию

Украинская певица Тина Кароль презентовала клип-трилогию "Найти своих", который состоит из трех заглавных песен одноименного нового альбома певицы.

Видео опубликовано на YouTube-канале певицы.

Тина Кароль исполнила в трилогии роль героини, которой люди доверили сокровенные секреты своих душ. Для одних она спасательный круг, для других справедливый приговор.

Режиссер трилогии Стас Морозов объединил в одну цельную историю три песни-признания певицы: “Найти своих”, “Лодочка” и “Небо”.

“Найти своих – это счастье, потерять – испытание. Но обретение “своих” возможно только тогда, когда перестаешь искать”, – отметила Тина.

Кроме того, в свой юбилейный год, посвященный 15-ти летию на сцене, Тина Кароль выпустила также альбом “Найти своих”.

Обложкой для него стала скульптура знаменитого украинского скульптора Владимира Цисарыка, который будучи вдохновленным Тиной Кароль изобразил певицу в образе сильфа, стоящей на земле на двух хрупких перьях своих крыльев.