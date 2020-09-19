«Найти своих»: Тина Кароль презентовала необычный клип-трилогию

Видео опубликовано на YouTube-канале певицы.
Тина Кароль исполнила в трилогии роль героини, которой люди доверили сокровенные секреты своих душ. Для одних она спасательный круг, для других справедливый приговор.
Режиссер трилогии Стас Морозов объединил в одну цельную историю три песни-признания певицы: “Найти своих”, “Лодочка” и “Небо”.
“Найти своих – это счастье, потерять – испытание. Но обретение “своих” возможно только тогда, когда перестаешь искать”, – отметила Тина.
Кроме того, в свой юбилейный год, посвященный 15-ти летию на сцене, Тина Кароль выпустила также альбом “Найти своих”.
Обложкой для него стала скульптура знаменитого украинского скульптора Владимира Цисарыка, который будучи вдохновленным Тиной Кароль изобразил певицу в образе сильфа, стоящей на земле на двух хрупких перьях своих крыльев.
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