Об этом сообщает издание Los Angeles Times.
Роскошные апартаменты расположены на сороковом этаже дома рядом с Беверли-Хиллз.
Изначально пент-хаус Пэрри продавался за $35 миллионов и был самым дорогим в Лос-Анджелесе. Сейчас его можно купить за $27 миллионов – цену пришлось снизить из-за низкого спроса.
Сам Пэрри купил апартаменты за $20 миллионов и сделал ремонт в стиле комиксов про “Бэтмена”.
Всего в пент-хаусе четыре спальни, восемь ванных комнат, четыре террасы, кинотеатр и бильярдная.
- Ранее сообщалось, что съемки продолжения легендарного сериала “Друзья” могут состояться уже в августе этого года.