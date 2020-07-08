Актер Мэтью Пэрри, исполнитель одной из главных ролей в сериале "Друзья", пытается продать свой пент-хаус, оформленный в стиле комиксов про Бэтмена.

Об этом сообщает издание Los Angeles Times.

Роскошные апартаменты расположены на сороковом этаже дома рядом с Беверли-Хиллз.

Изначально пент-хаус Пэрри продавался за $35 миллионов и был самым дорогим в Лос-Анджелесе. Сейчас его можно купить за $27 миллионов – цену пришлось снизить из-за низкого спроса.

Сам Пэрри купил апартаменты за $20 миллионов и сделал ремонт в стиле комиксов про “Бэтмена”.

Всего в пент-хаусе четыре спальни, восемь ванных комнат, четыре террасы, кинотеатр и бильярдная.