Протягом перших 14 місяців пандемії приблизно 1,5 мільйона дітей у всьому світі втратили як мінімум одного з батьків, бабусю, дідуся або опікуна внаслідок COVID-19.

Про це йдеться в дослідженні вчених з Імперського коледжу Лондона, повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Оцінки сирітства були засновані на даних про смертність з 21 країни, на які припадає 77% світових смертей від COVID-19, і даних Відділу народонаселення ООН.

“На кожні дві смерті від COVID-19 в усьому світі припадає одна дитина, яка залишається без одного з батьків або опікуна”, – сказала докторка Сьюзан Хілліс з групи реагування Центрів США по контролю і профілактиці захворювань на COVID-19, яка керувала дослідженням.

За її словами, число сиріт через COVID-19 буде збільшуватися в міру розвитку пандемії.

Хілліс також зазначила, що існує гостра необхідність в тому, щоб зробити цих дітей пріоритетними і “підтримувати їх на довгі роки вперед”.

“І нам потрібно швидко реагувати, тому що кожні 12 секунд дитина втрачає свого опікуна через COVID-19”, – додала співавторка дослідження Люсі Клувер з Оксфордського університету.