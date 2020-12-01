1 грудня світ відзначає День Антарктиди, Всесвітній день боротьби зі СНІДом, Міжнародний день невролога, День без мистецтва.

Про це розповідають #Букви.

В Україні – День працівників прокуратури, у США, Британії – Щедрий вівторок, у США – День різдвяних вогнів, День поїдання червоних яблук, День цивільного повітряного патруля, День Рози Парк, у Казахстані – День першого президента, в Португалії – День Незалежності, в Узбекистані – День Каракалпацької мови, у Панамі – День вчителя, в Ісландії – День самоврядування, у ЦАР – День республіки, в Чаді – День свободи і демократії, у Коста-Ріці – День розформування Збройних сил, у Румунії – День національного єднання.

Цей день в історії:

1408 — татарський хан Едигей взяв в облогу Москву.

1783 — перший політ людини на повітряній кулі, наповненій воднем. Над Парижем пролетів французький фізик Жак Александр Сезар Шарль.

1822 — У Відні відбувся музичний дебют 11-річного Ференца Ліста, майбутнього угорського композитора (1811–1886).

1835 — надругована перша книга казок видатного датського письменника-казкаря Ганса Крістіана Андерсена.

1863 — на 5-му засіданні представників перших футбольних команд Англії прийнято рішення заборонити футболістам бігати полем з м’ячем у руках.

1891 — американець Джеймс Нейсміт вигадав баскетбол.

1913 — на заводах Форда (США) ввели безперервну складальну лінію (конвеєр), з якого через кожні 2 години 38 хвилин став сходити автомобіль.

1934 — у Ленінграді комуніст Ніколаєв застрелив лідера місцевої комуністичної організації Сергія Кірова. Обставини злочину досі залишаються нез’ясованими, але Сталін використав його для організації в СРСР “Великого терору” (тільки в Українській СРР в грудні 1934 року розстріляли 28 видатних осіб, в тому числі відомих письменників).

1955 — початок руху проти расової сегрегації в США. В місті Монтґомері негритянка Роза Паркс відмовилась поступитися місцем білому чоловіку в автобусі, за що була заарештована поліцією. Внаслідок масових акцій протесту Верховний Суд США через рік скасував закон про сегрегацію в міському транспорті.

1958 — французьку колонію Убангі-Шарі проголосили Центральноафриканською Республікою.

1959 — 12 країн (Аргентина, Австралія, Бельгія, Велика Британія, Чилі, Франція, Японія, Нова Зеландія, Норвегія, Південно-Африканський Союз, СРСР і США) підписали у Вашингтоні договір про мирне наукове використання Антарктиди.

1988 — вперше відзначено Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

1990 — під дном Ла-Маншу зустрілися британські та французькі будівельники, які з двох кінців прокладали перший в історії підземний тунель через цю протоку між Британією та Францією.

1991 — Понад 90% відсотків із 32-х мільйонів громадян України, що 1 грудня 1991 року взяли участь у Всеукраїнському референдумі, висловилось за незалежність своєї країни. Одночасно з референдумом проводились і вибори Президента, на яких перемогу здобув Леонід Кравчук, в недалекому минулому секретар ЦК Компартії України. За нього проголосували понад 61 % виборців.

2013 — у відповідь на спробу силового розгону Євромайдану мільйонна демонстрація у Києві, початок Революції гідності.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква вшановує пам’ять святих мучеників Романа і Платона, які постраждали за віру в IV ст.

Платон був братом мученика Антіоха – вони народилися в сім’ї християн і отримали добре виховання, після чого почали проповідувати християнство майже з самої юності. Зокрема, Платон дуже часто зустрічався з язичниками. Це відбувалося за часів правління імператора Агрипина, який відрізнявся нетерпимістю до прихильників християнського вчення. Не дивно, що він розпорядився заарештувати Платона і влаштував суд, на якому вимагав, щоб проповідник відрікся від своїх переконань. Платон відмовився зробити це, за що було закатовано і вбито.

Народні прикмети:

Якщо цього дня тепло на вулиці – зима буде теплою і м’якою, й навпаки.

Дме сильний вітер – взимку буде багато хуртовин та завірюх.

Якщо в день Романа і Платона погода протягом дня швидко змінюється, то зима взагалі буде дуже мінливою.

Якщо на клямці іржа з’явилася – чекай негоди найближчим часом.

Кола навколо місяця – до морозу.

Що не можна сьогодні робити:

Не варто сваритися, адже сварки можуть затягнутися на весь рік.

Не можна злитися.

Іменини у Платона, Романа і Миколи.