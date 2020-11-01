Сьогодні, 1 листопада, у світі відзначають День вегана, Католицький день усіх святих, День обізнаності про синдром Леннокса-Гасто. В Україні сьогодні - День працівника соціальної сфери.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1512 — уперше відкритий для відвідувачів розпис Сікстинської капели, виконаний Мікеланджело.

1525 — починається експедиція Франсиско Пісарро до Перу.

1604 — у бенкетній залі королівського палацу Вайтголл в Лондоні відбулася прем’єра трагедії Шекспіра “Отелло”.

1755 — столиця Королівства Португалія Лісабон повністю зруйнована землетрусом. Загинуло близько 32 тисяч осіб, понад 100 тисяч поранено.

1781 — в Габсбурзькій монархії скасоване кріпацтво.

1800 — Джон Адамс став першим президентом США, який в’їхав у Білий дім.

1814 — відкрився Віденський конгрес (по 9 червня 1815), скликаний з ініціативи Великої Британії, Російської імперії, Австрійської імперії і Королівства Пруссія після закінчення наполеонівських війн з метою реставрації Бурбонів у Франції і закріплення нових кордонів у Європі.

1894 — у Парижі французький мікробіолог Еміль Ру оголосив про створення антидифтерійної сироватки.

1914 — у Канаді прийнятий Акт, за яким українці — вихідці з Австро-Угорської імперії — були поміщені в концтабори, де деяких з них утримували до 1920.

1918 — “Листопадовий чин” у Львові. Українці взяли владу в місті, невдовзі було проголошено ЗУНР.

1922 — припинене існування Османської імперії, проголошення утворення Турецької республіки.

1927 — створений футбольний клуб “Динамо” (Київ).

1939 — Верховна Рада СРСР приймає закон про включення Західної України до складу СРСР із підпорядкуванням її УРСР.

1939 — Третій Рейх анексував Західну Польщу і Данциг (Гданськ).

1945 — Спеціальна комісія союзників оголосила, що Гітлер мертвий.

1991 — Чечня проголосила свою незалежність.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 1 листопада вшановує пам’ять преподобного Іоанна Рильського. Інші назви свята: “Проводи осені”, “День Садока”, “Дмитрієв день”, “Конюхів день”.

Що сьогодні не можна робити

Не приймайте подарунки від малознайомих, уникайте масових заходів і великих скупчень людей. Постарайтеся не забути поставити домовому частування.

Народні прикмети

Морозний день 1 листопада – значить, 8 листопада буде відлига.

Вночі випав сніг, але саме небо є зоряним – прикмета, що скоро вдарять сильні морози.

Бруд на вулиці – снігопад буде тільки через 28 днів.

Іменини у Івана, Павла, Дмитра, Миколи, Сергія, Михайла та Петра.