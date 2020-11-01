Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
1512 — уперше відкритий для відвідувачів розпис Сікстинської капели, виконаний Мікеланджело.
1525 — починається експедиція Франсиско Пісарро до Перу.
1604 — у бенкетній залі королівського палацу Вайтголл в Лондоні відбулася прем’єра трагедії Шекспіра “Отелло”.
1755 — столиця Королівства Португалія Лісабон повністю зруйнована землетрусом. Загинуло близько 32 тисяч осіб, понад 100 тисяч поранено.
1781 — в Габсбурзькій монархії скасоване кріпацтво.
1800 — Джон Адамс став першим президентом США, який в’їхав у Білий дім.
1814 — відкрився Віденський конгрес (по 9 червня 1815), скликаний з ініціативи Великої Британії, Російської імперії, Австрійської імперії і Королівства Пруссія після закінчення наполеонівських війн з метою реставрації Бурбонів у Франції і закріплення нових кордонів у Європі.
1894 — у Парижі французький мікробіолог Еміль Ру оголосив про створення антидифтерійної сироватки.
1914 — у Канаді прийнятий Акт, за яким українці — вихідці з Австро-Угорської імперії — були поміщені в концтабори, де деяких з них утримували до 1920.
1918 — “Листопадовий чин” у Львові. Українці взяли владу в місті, невдовзі було проголошено ЗУНР.
1922 — припинене існування Османської імперії, проголошення утворення Турецької республіки.
1927 — створений футбольний клуб “Динамо” (Київ).
1939 — Верховна Рада СРСР приймає закон про включення Західної України до складу СРСР із підпорядкуванням її УРСР.
1939 — Третій Рейх анексував Західну Польщу і Данциг (Гданськ).
1945 — Спеціальна комісія союзників оголосила, що Гітлер мертвий.
1991 — Чечня проголосила свою незалежність.
Яке сьогодні церковне свято
Православна церква 1 листопада вшановує пам’ять преподобного Іоанна Рильського. Інші назви свята: “Проводи осені”, “День Садока”, “Дмитрієв день”, “Конюхів день”.
Що сьогодні не можна робити
Не приймайте подарунки від малознайомих, уникайте масових заходів і великих скупчень людей. Постарайтеся не забути поставити домовому частування.
Народні прикмети
Морозний день 1 листопада – значить, 8 листопада буде відлига.
Вночі випав сніг, але саме небо є зоряним – прикмета, що скоро вдарять сильні морози.
Бруд на вулиці – снігопад буде тільки через 28 днів.
Іменини у Івана, Павла, Дмитра, Миколи, Сергія, Михайла та Петра.