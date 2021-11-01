Сьогодні, 1 листопада, у світі відзначають Міжнародний день вегана та День народження Європейського союзу.

Про це повідомляють #Букви.

Цей день в історії:

1512 — уперше відкрито для відвідувачів розпис Сикстинської капели, виконаний Мікеланджело.

1604 — у бенкетній залі королівського палацу Вайтголл у Лондоні відбулася прем’єра трагедії Шекспіра “Отелло”.

1755 — столиця Королівства Португалія Лісабон повністю зруйновано землетрусом. Загинуло близько 32 тисяч осіб, понад 100 тисяч поранено.

1800 — Джон Адамс став першим президентом США, який в’їхав у Білий дім.

1894 — у Парижі французький мікробіолог Еміль Ру оголосив про створення антидифтерійної сироватки.

1918 — “Листопадовий чин” у Львові. Українці взяли владу в місті, невдовзі було проголошено ЗУНР.

1922 — припинене існування Османської імперії, проголошення утворення Турецької республіки.

1927 — створений футбольний клуб “Динамо” (Київ).

1939 — Третій Рейх анексував Західну Польщу і Данциг (Гданськ).

1945 — Спеціальна комісія союзників оголосила, що Гітлер мертвий.

Яке сьогодні церковне свято:

Православні віряни сьогодні вшановують священномученика Теодора Ромжі, пророка Йоіла та мученика Уара.

Прикмети:

Морозний день 1 листопада – на 8 листопада (на день Дмитра Солунського) буде відлига.

Вночі випало трохи снігу – скоро вдарять сильні морози.

Перелітні птахи 1 листопада високо летять – зима буде сніжною, і навпаки.

Холодно, йде сніг – весна буде похмурою і холодною.

1 листопада іменини відзначають Дмитро, Михайло, Павло, Іван, Клеопатра, Фенікс.