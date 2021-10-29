З 1 листопада набувають чинності зміни до правил дорожнього руху. Зокрема, з'являться нові дорожні знаки та нова розмітка.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.

З 1 листопада 2021 року набувають чинності зміни до правил дорожнього руху (ПДР), що були затверджені ще у вересні постановою Кабінету Міністрів № 1091.

Так, з’являться нові дорожні знаки:

житлова зона

пішохідна доріжка

початок населеного пункту і його закінчення

напрямки повороту

місця дозволеної зупинки та стоянки

заборона руху транспортних засобів

автозаправні/електрозарядні станції

місце для заряджання електромобілів

платна дорога та її кінець

острівець безпеки

діагональний пішохідний перехід та інші.

Нова дорожня розмітка вводиться для:

позначення засобу заспокоєння руху

виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв’язки

перед виходами з території шкіл

позначення місця концентрації ДТП

позначення виділених місць паркування уздовж доріг тощо

до чинної вертикальної розмітки додали нову: жовто-червону.

“У ПДР змінено вимоги щодо крайової дорожньої розмітки відповідно до положень ДСТУ 2587:2021, де крайовою є лише розмітка 1.2. Саме КУпАП зміни не торкнулись, тож відповідальність за порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг залишається тою, що і була”, — наголосили в патрульній поліції.

Також додаються зміни, пов’язані з рухом велосипедистів, пішоходів та осіб з порушенням зору, а саме:

нове визначення велосипедної доріжки

поняття велосипедної смуги та велосипедного переїзду

вказано права та обов’язки велосипедистів та детально регламентується, як велосипедисти повинні діяти під час руху

регламентовано суміжний рух пішоходів та велосипедистів, а також рух осіб з порушенням зору.

Зазанчається, що для велосипедистів адміністративна відповідальність залишається незмінною.