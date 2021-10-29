Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.

З 1 листопада 2021 року набувають чинності зміни до правил дорожнього руху (ПДР), що були затверджені ще у вересні постановою Кабінету Міністрів № 1091.

Так, з’являться нові дорожні знаки:

  • житлова зона
  • пішохідна доріжка
  • початок населеного пункту і його закінчення
  • напрямки повороту
  • місця дозволеної зупинки та стоянки
  • заборона руху транспортних засобів
  • автозаправні/електрозарядні станції
  • місце для заряджання електромобілів
  • платна дорога та її кінець
  • острівець безпеки
  • діагональний пішохідний перехід та інші.

Нова дорожня розмітка вводиться для:

  • позначення засобу заспокоєння руху
  • виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв’язки
  • перед виходами з території шкіл
  • позначення місця концентрації ДТП
  • позначення виділених місць паркування уздовж доріг тощо
  • до чинної вертикальної розмітки додали нову: жовто-червону.

“У ПДР змінено вимоги щодо крайової дорожньої розмітки відповідно до положень ДСТУ 2587:2021, де крайовою є лише розмітка 1.2. Саме КУпАП зміни не торкнулись, тож відповідальність за порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг залишається тою, що і була”, — наголосили в патрульній поліції.

Також додаються зміни, пов’язані з рухом велосипедистів, пішоходів та осіб з порушенням зору, а саме:

  • нове визначення велосипедної доріжки
  • поняття велосипедної смуги та велосипедного переїзду
  • вказано права та обов’язки велосипедистів та детально регламентується, як велосипедисти повинні діяти під час руху
  • регламентовано суміжний рух пішоходів та велосипедистів, а також рух осіб з порушенням зору.

Зазанчається, що для велосипедистів адміністративна відповідальність залишається незмінною.

Зображення: Патрульна поліція

Зображення: Патрульна поліція

Зображення: Патрульна поліція