Про це повідомила пресслужба патрульної поліції.
З 1 листопада 2021 року набувають чинності зміни до правил дорожнього руху (ПДР), що були затверджені ще у вересні постановою Кабінету Міністрів № 1091.
Так, з’являться нові дорожні знаки:
- житлова зона
- пішохідна доріжка
- початок населеного пункту і його закінчення
- напрямки повороту
- місця дозволеної зупинки та стоянки
- заборона руху транспортних засобів
- автозаправні/електрозарядні станції
- місце для заряджання електромобілів
- платна дорога та її кінець
- острівець безпеки
- діагональний пішохідний перехід та інші.
Нова дорожня розмітка вводиться для:
- позначення засобу заспокоєння руху
- виділених місць паркування вздовж доріг і наближення до кільцевої розв’язки
- перед виходами з території шкіл
- позначення місця концентрації ДТП
- позначення виділених місць паркування уздовж доріг тощо
- до чинної вертикальної розмітки додали нову: жовто-червону.
“У ПДР змінено вимоги щодо крайової дорожньої розмітки відповідно до положень ДСТУ 2587:2021, де крайовою є лише розмітка 1.2. Саме КУпАП зміни не торкнулись, тож відповідальність за порушення вимог дорожніх знаків та розмітки проїзної частини доріг залишається тою, що і була”, — наголосили в патрульній поліції.
Також додаються зміни, пов’язані з рухом велосипедистів, пішоходів та осіб з порушенням зору, а саме:
- нове визначення велосипедної доріжки
- поняття велосипедної смуги та велосипедного переїзду
- вказано права та обов’язки велосипедистів та детально регламентується, як велосипедисти повинні діяти під час руху
- регламентовано суміжний рух пішоходів та велосипедистів, а також рух осіб з порушенням зору.
Зазанчається, що для велосипедистів адміністративна відповідальність залишається незмінною.
- Нагадаємо, з 22 жовтня на українських дорогах запрацювали ще 17 камер автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху.