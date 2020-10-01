У світі 1 жовтня, в четвер, відзначають Міжнародний день людей похилого віку (ООН), Міжнародний день музики (ЮНЕСКО), а також - Всесвітній день вегетаріанства.

#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.

У Камеруні сьогодні День об’єднання, на Кіпрі та в Нігерії – День Незалежності.

Міжнародний день музики (International Music Day) щорічно святкують з 1975 року, з ініціативи Міжнародної музичної ради при ЮНЕСКО.

Міжнародний день людей похилого віку (International Day of Older Persons) – відзначають під егідою ООН з 1990 року з метою залучення уваги громадськості до проблем людей похилого віку.

Всесвітній день геронтолога – професійне свято фахівців в галузі вивчення процесів старіння людини, його причин і методів омолодження організму.

Всесвітній день вегетаріанства (World Vegetarian Day) – щорічне свято, засноване в Америці в 1977 році, метою якого є просування ідей вегетаріанства в суспільстві.

Міжнародний день кави (International Coffee Day) всі шанувальники цього напою відзначають з 2015 року.

День саке відзначають в Японії і присвячений він японському вину – до початку жовтня дозріває новий урожай рису, і у виноробів починається новий рік.

Православні свята 1 жовтня

У цей день православні християни вшановують преподобного Євмена, єпископа Гортинського.

Народні прикмети:

Якщо журавлі вже відлітають у вирій, то на свято Покрови буде холодно і настане справжня зима.

Якою буде погода на Ірину, такий, згідно з прикметами, вона буде і 1 квітня.

Якщо людина народився 1 жовтня, то він буде мандрівником. Як талісман йому можна носити гранат.

Птахи з відльотом не поспішають – швидше за все, зима прийде нескоро.

Бур’ян виростає високим – прикмета, що багато снігу випаде.

Береза ​​втратила своє листя – сніг буде ще нескоро.

Що не можна робити:

Не слід в цей день дуже багато переживати.

Також не варто сьогодні просити у Бога більше, ніж потрібно вам.

Не варто лінуватися зараз, щоб не залишитися голодним на зиму.

Не можна в цей день прибирати павутину.

Іменинники: Євмен, Софія, Аріадна, Ірина, Іларіон, Аркадій, Єфросинія, Аріна, Ірина.

1 жовтня: цей день в історії

1869 – перші поштові листівки випущені у Відні.

1887 – відкритий заново відбудований після пожежі 1873 року Одеська національний академічний театр опери та балету.

1890 – в горах Сьєрра-Невада в долині річки Йосеміті засновано Йосемітський національний парк площею 304 тисячі га, в якому ростуть тисячолітні секвої.

1908 – Генрі Форд представив нову модель свого автомобіля “Форд Ліззі” (модель T), що став завдяки своїй низькій ціні (850 доларів), витривалості і економічності найпопулярнішим автомобілем першої чверті століття. До 1927 року було випущено 15 млн автомобілів даної марки.

1926 – відкрився Київський театр опери і балету.

1949 – проголошена Китайська Народна Республіка.

1960 – з конвеєра зійшов перший “Запорожець”, який отримав в народі прізвисько “горбатий”.

1964 – в Японії запущена в експлуатацію перша в світі високошвидкісна магістраль – Токайдо-Сінкансен.

1967 – почалася трансляція кольорових програм за радянським центральному телебаченню.

1967 – стартувало першого турне Pink Floyd по Америці.

1971 – у Флориді відкрито найбільший в світі парк розваг – “Діснейуорлд”.

Іменинники 1 жовтня

1881 – Вільям Боїнг, американський авіаконструктор, засновник компанії Boeing.

1903 – Володимир Горовіц, радянський і американський піаніст.

1912 – Лев Гумільов, російський історик, філософ, поет, син Анни Ахматової і Миколи Гумільова.

1919 – Дмитро Козлов, радянський і російський конструктор ракетно-космічної техніки.

1927 – Олег Єфремов, радянський актор театру і кіно, режисер, батько Михайла Єфремова.

1984 – Еріка Еліссон, американська модель і актриса.

1989 – Брі Ларсон, американська актриса, співачка.