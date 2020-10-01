#Букви зібрали цікаві факти про події цього дня.
У Камеруні сьогодні День об’єднання, на Кіпрі та в Нігерії – День Незалежності.
Міжнародний день музики (International Music Day) щорічно святкують з 1975 року, з ініціативи Міжнародної музичної ради при ЮНЕСКО.
Міжнародний день людей похилого віку (International Day of Older Persons) – відзначають під егідою ООН з 1990 року з метою залучення уваги громадськості до проблем людей похилого віку.
Всесвітній день геронтолога – професійне свято фахівців в галузі вивчення процесів старіння людини, його причин і методів омолодження організму.
Всесвітній день вегетаріанства (World Vegetarian Day) – щорічне свято, засноване в Америці в 1977 році, метою якого є просування ідей вегетаріанства в суспільстві.
Міжнародний день кави (International Coffee Day) всі шанувальники цього напою відзначають з 2015 року.
День саке відзначають в Японії і присвячений він японському вину – до початку жовтня дозріває новий урожай рису, і у виноробів починається новий рік.
Православні свята 1 жовтня
У цей день православні християни вшановують преподобного Євмена, єпископа Гортинського.
Народні прикмети:
- Якщо журавлі вже відлітають у вирій, то на свято Покрови буде холодно і настане справжня зима.
- Якою буде погода на Ірину, такий, згідно з прикметами, вона буде і 1 квітня.
- Якщо людина народився 1 жовтня, то він буде мандрівником. Як талісман йому можна носити гранат.
- Птахи з відльотом не поспішають – швидше за все, зима прийде нескоро.
- Бур’ян виростає високим – прикмета, що багато снігу випаде.
- Береза втратила своє листя – сніг буде ще нескоро.
Що не можна робити:
- Не слід в цей день дуже багато переживати.
- Також не варто сьогодні просити у Бога більше, ніж потрібно вам.
- Не варто лінуватися зараз, щоб не залишитися голодним на зиму.
- Не можна в цей день прибирати павутину.
Іменинники: Євмен, Софія, Аріадна, Ірина, Іларіон, Аркадій, Єфросинія, Аріна, Ірина.
1 жовтня: цей день в історії
1869 – перші поштові листівки випущені у Відні.
1887 – відкритий заново відбудований після пожежі 1873 року Одеська національний академічний театр опери та балету.
1890 – в горах Сьєрра-Невада в долині річки Йосеміті засновано Йосемітський національний парк площею 304 тисячі га, в якому ростуть тисячолітні секвої.
1908 – Генрі Форд представив нову модель свого автомобіля “Форд Ліззі” (модель T), що став завдяки своїй низькій ціні (850 доларів), витривалості і економічності найпопулярнішим автомобілем першої чверті століття. До 1927 року було випущено 15 млн автомобілів даної марки.
1926 – відкрився Київський театр опери і балету.
1949 – проголошена Китайська Народна Республіка.
1960 – з конвеєра зійшов перший “Запорожець”, який отримав в народі прізвисько “горбатий”.
1964 – в Японії запущена в експлуатацію перша в світі високошвидкісна магістраль – Токайдо-Сінкансен.
1967 – почалася трансляція кольорових програм за радянським центральному телебаченню.
1967 – стартувало першого турне Pink Floyd по Америці.
1971 – у Флориді відкрито найбільший в світі парк розваг – “Діснейуорлд”.
Іменинники 1 жовтня
1881 – Вільям Боїнг, американський авіаконструктор, засновник компанії Boeing.
1903 – Володимир Горовіц, радянський і американський піаніст.
1912 – Лев Гумільов, російський історик, філософ, поет, син Анни Ахматової і Миколи Гумільова.
1919 – Дмитро Козлов, радянський і російський конструктор ракетно-космічної техніки.
1927 – Олег Єфремов, радянський актор театру і кіно, режисер, батько Михайла Єфремова.
1984 – Еріка Еліссон, американська модель і актриса.
1989 – Брі Ларсон, американська актриса, співачка.