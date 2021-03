Про це розповідають #Букви.

Крім того, 10 березня у різних країнах відзначають: в Україні — помини Тараса Шевченка, Польщі— День чоловіків, Азербайджані — День Национального театру, у Лаосі — День вчителя, Греції — День інженера, Болгарії — День пам’яті жертв Голокосту, М’янмі — День початку сухого сезону, Тибеті — День повстання, США — Хоте-мацурі в місті Сіогама, день боротьби з ВІЛ / СНІДом серед жінок і дівчаток.

Цей день в історії:

1535 — іспанські мореплавці відкрили Галапагоські острови.

1801 — у Британії розпочато перший перепис населення.

1862 — у США увійшли в обіг перші паперові гроші.

1865 — у Перемишлі відбулося перше публічне виконання пісні “Ще не вмерла Україна”.

1876 — Александер Ґрехем Белл зробив перший успішний телефонний дзвінок. Першою фразою була: Mr. Watson, come here, I want to see you (“Містере Ватсон, зайдіть, я хочу вас бачити”).

1878 — у Женеві випущене кишенькове видання “Кобзаря” Тараса Шевченка.

1893 — Берег Слонової Кістки став французькою колонією.

1905 — поразкою Росії закінчилась Мукденська битва, наймасштабніша бойова операція, що відбувалась до Першої світової війни.

1906 — у Британії відкрита лінія Бейкерлу (Bakerloo) Лондонського метрополітену.

1910 — у Китаї заборонено рабство.

1910 — перші нічні польоти здійснив француз Еміль Обрен на моноплані “Блеріо”.

1943 — німецький фельдмаршал Ервін фон Роммель прибув у бункер під Вінницею для спроби умовити Гітлера евакуювати німецькі війська з Північної Африки.

1943 — розпочалися роботи зі створення ядерної зброї в СРСР.

1976 — полька Крістіна Хойновська розпочала перше жіноче навколосвітнє одиночне плавання.

1990 — з’явилася перша в Києві парафія УАПЦ. Завдяки етнологу Лідії Орел для неї надали церкву святого архістратига Михаїла в Музеї народної архітектури та побуту України.

1992 — Україна прийнята до Північноатлантичної Ради співробітництва. Початок існування оркестру Почесної варти Президентського полку України.

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква сьогодні вшановує пам’ять Тарасія, архієпископа Константинопольського. Він виступав як захисник слабких і знедолених.

Прикмети:

випав сніг – перед Великоднем тиждень буде дощовим і холодним;

розкаркалися ворони – літо буде дощовим;

граки в’ють гнізда – скоро встановиться тепла погода.

Іменини у Тараса, Євгена, Олександра, Миколи, Федора та Антона.