Про це розповідають #Букви.

На Мальдівах – День рибалки, в Намібії – жіночий день, у США – День лагера, в Таїланді – День Конституції, у КНР – День референдуму про державну незалежність, у Венесуелі – День Військово-Повітряних сил, у Кірібаті – День прав людини і миру.

Цей день в історії:

1520 — священник Мартін Лютер привселюдно спалив папську буллу Exsurge Domine про відлучення його від церкви у Віттенбергу.

1637 — козацькі війська під проводом Павла Бута зазнали поразки від поляків біля містечка Боровиця.

1684 — Едмонд Галлей зачитав на засіданні Королівського товариства роботу Ісаака Ньютона De motu corporum in gyrum, в якій закони Кеплера були виведені на основі теорії тяжіння.

1768 — у Великій Британії засновано Королівську Академію Мистецтв, найбільш впливову та авторитетну Асоціацію художників Великої Британії.

1817 — Міссісіпі став 20-м штатом США. Його назва у перекладі з мови індіанців означає “Велика річка”. Інші назви — “Штат магнолії” і “Штат гостинності”.

1901 — у Стокгольмі вручені перші Нобелівські премії.

1930 — у складі РРФСР створили національні округи: Ямальський (Ненецький) (центр — м. Обдорськ), Остяко-Вогульський (центр — смт Самарове), Евенкійський (центр — смт Туринська База), Корякський, Таймирський (Долгано-Ненецький) та Чукотський

1948 — Генеральна Асамблея ООН прийняла Загальну декларацію прав людини (10 грудня відзначається як День прав людини).

1949 — в ході масштабної кампанії усунення кваліфікованих українських працівників з академічних установ у звинуваченні “за антирадянську діяльність” заарештовано історика, археографа Ярослава Дашкевича. До 19.01.1950 з Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника під приводом “скорочення посад” було звільнено близько 20 бібліотечних спеціалістів. Формальним приводом для репресій стало вбивство Я. Галана.

1953 — вийшов 1-й номер журналу “Плейбой”.

1960 — почалося будівництво нафтопроводу “Дружба”

1981 — американський журнал The New England Journal of Medicine опублікував замітку про нове захворювання, яке призвело до загибелі 95 чоловік, в основному серед гомосексуалів. Пізніше недуг отримав назву “синдром набутого імунодефіциту” (СНІД).

1999 — Панамський канал перейшов під юрисдикцію Панами (раніше був під юрисдикцією Сполучених Штатів).

Яке сьогодні церковне свято:

Православна церква вшановує пам’ять чудотворця подвижника Романа Антіохійського. 10 грудня також відзначається свято на честь одного з найбільш шанованих у православ’ї образів – ікони Пресвятої Богородиці, іменованої “Знаменням”.

Що сьогодні не можна робити:

Не можна в’язати й шити. Також не слід впускати в дім старих, бідних і немічних. Є повір’я, що тоді відразу після їхнього приходу почнуться бідність і хвороби.

Прикмети на 10 грудня:

Якщо на небі зірки яскраво горять, то буде мороз, тьмяно – відлига.

Дим з труби піднімається стовпом – до похолодання, злітає вниз – до потепління.

Багряна зоря – до сильного вітру.

Корови сопуть і пирхають – до морозу.

Ліс сильно шумить або горобці весело цвірінькають – до потепління.

Іменини у Бориса, Івана, Всеволода, Якова, Дмитра та Андрія.