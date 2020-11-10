Сьогодні, 10 листопада, світ відзначає День молоді, День бухгалтера, День науки в ім'я миру та розвитку.

Про це розповідають #Букви.

Події 10 листопада:

1723 — за наказом імператора Петра І в Санкт-Петербурзі заарештували Павла Полуботка, чернігівського полковника, наказного гетьмана Лівобережної України (1722–1724). Був ув’язнений у Петропавлівській фортеці, де й помер.

1764 — Катерина ІІ скасувала гетьманство, передавши всю повноту влади в Гетьманщині президенту Малоросійської колегії Петру Рум’янцеву.

1770 — Вольтер заявив: “Якби бога не було, його варто було б винайти”.

1926 — у Берліні відкритий Український науковий інститут.

1928 — у Києві відкритий будинок-музей Тараса Шевченка.

1948 — Вийшов Указ Президії ВР РРФСР “О выделении города Севастополя в самостоятельный административно-хозяйственный центр”. Згодом в поточних документах СРСР Севастополь (разом з Кримською областю) став частиною УРСР, зокрема вся його адміністративна, господарча та партійна ланка підпорядковувалася Сімферополю та Києву.

1970 — Запущено космічну станцію “Луна-17”, котра через тиждень здійснила посадку на Місяць і доставила перший радянський самохідний пристрій “Луноход-1”.

1975 — Генеральна Асамблея ООН прирівняла сіонізм до расизму (це рішення було відкликане 16 грудня 1991 року).

1992 — Російські війська ввійшли в Інгушетію.

1993 — Групою сектантів “Білого братства”, очолюваного Мариною Цвигун (Марія Деві Христос), та Юрієм Кривоноговим (Іоанн Свамі), було проголошено “кінець світу” та захоплено київський Софійський собор з метою масового самознищення. Міліція затримала сектантів, що поклало край діяльності “Білого братства” та викликало низку самогубств прихильників секти в Україні та країнах СНД.

1993 — в Україні заборонені усі воєнізовані недержавні організації.

2004 — вийшов Firefox 1.0.

2009 — запущено перший гідроагрегат Дністровської ГАЕС (він видав перший струм в Об’єднану енергосистему України).

Яке сьогодні релігійне свято

За церковним календарем сьогодні вшановують пам’ять Святої Параскеви. Її ім’я поєднують з ім’ям богині П’ятниці, яка сприяє жінкам. Тому тиждень, на який випадає 10 листопада, в народі називають П’ятницьким.

Народні прикмети й традиції

Якщо листя з вишні ще не опало, то тепло протримається ще довго.

Якщо іній на деревах – буде мороз.

Вранці туман – до відлиги.

Якщо навколо місяця коло, буде буря.

Побачити в цей день білку – до потепління.

Що не можна робити сьогодні

Не можна прясти, але шити можна.

Хто 10 листопада багато сміється, потім буде плакати.

Не можна мити підлогу, інакше на тому світі доведеться в помиях валятися.

Забороняється чистити димохід, тому що може статися нещастя.

Вагітним жінкам не можна давати гроші в борг знайомим в цей день. Вважається, що разом з грошима ви передаєте в чужі руки долю майбутнього малюка.

Не можна купатися, мити голову і по можливості посуд. Намагайтеся в цей день менше контактувати з водою.

Іменини у Арсенія, Афанасія, Георгія, Дмитра, Івана, Максима, Мартіна, Миколи, Степана, Терентія, Анни, Неоніли та Анастасії.