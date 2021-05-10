Сьогодні, 10 травня, у світі відзначають День Єрусалима, а також День вітряка.

Про це розповідають #Букви.

Цей день в історії:

1881 — Румунію проголошено королівством.

1940 — Вермахт вторгнувся на терени Бельгії, Нідерландів та Люксембургу.

1940 — Невілл Чемберлен подав у відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії. Новим британським прем’єром став Вінстон Черчилль.

1975 — американський атлет Браян Олдфілд першим в історії штовхнув ядро далі 21 метра (його рекорд був побитий тільки через 12 років).

1993 — на вершині Евереста одночасно зібралися 40 чоловік з дев’яти експедицій — рекордна кількість людей на цій горі.

2006 — землетрус силою 4,7 бали за шкалою Ріхтера стався в Греції. Його епіцентр знаходився за 40 км на південний схід від портового міста Салоніки на півночі країни.

2017 — випуск культового коміксу про походження Бетмена, “Бетмен: Рік перший”, українською.

Яке сьогодні церковне свято:

10 травня віряни вшановують пам’ять апостола і священномученика Симеона, єпископа Єрусалимського.

Прикмети погоди:

Ясний схід сонця обіцяє вітряне літо.

Якщо йде гарний дощ, то хліба буде комора повна.

Хмари по небу швидко пливуть – до затяжної негоди.

Сова кричить – до похолодання.

Якщо вранці трава суха, то ввечері можливий дощ.

Іменини святкують: Анастасія, Георгій, Іван, Іларіон, Марія, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан.