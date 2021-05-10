Про це розповідають #Букви.
Цей день в історії:
1881 — Румунію проголошено королівством.
1940 — Вермахт вторгнувся на терени Бельгії, Нідерландів та Люксембургу.
1940 — Невілл Чемберлен подав у відставку з посади прем’єр-міністра Великої Британії. Новим британським прем’єром став Вінстон Черчилль.
1975 — американський атлет Браян Олдфілд першим в історії штовхнув ядро далі 21 метра (його рекорд був побитий тільки через 12 років).
1993 — на вершині Евереста одночасно зібралися 40 чоловік з дев’яти експедицій — рекордна кількість людей на цій горі.
2006 — землетрус силою 4,7 бали за шкалою Ріхтера стався в Греції. Його епіцентр знаходився за 40 км на південний схід від портового міста Салоніки на півночі країни.
2017 — випуск культового коміксу про походження Бетмена, “Бетмен: Рік перший”, українською.
Яке сьогодні церковне свято:
10 травня віряни вшановують пам’ять апостола і священномученика Симеона, єпископа Єрусалимського.
Прикмети погоди:
- Ясний схід сонця обіцяє вітряне літо.
- Якщо йде гарний дощ, то хліба буде комора повна.
- Хмари по небу швидко пливуть – до затяжної негоди.
- Сова кричить – до похолодання.
- Якщо вранці трава суха, то ввечері можливий дощ.
Іменини святкують: Анастасія, Георгій, Іван, Іларіон, Марія, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан.