101-річна жінка зі штату Нью-Йорк, яка народилася під час пандемії іспанського грипу в 1918 році, одужала від коронавірусу COVID-19.

Про це пише CNN.

Зазначається, що Анджеліна Фрідман пережила рак, викидень, внутрішню кровотечу, сепсис і тепер не одну, а дві пандемії.

Адміністратор будинку престарілих, де живе Фрідман, повідомив, що жінка, перехворівши коронавірусом, вже повернулася до свого колишнього життя і радіє йому, як ніби нічого не сталося.

Народилася Анджеліна Скіалес (нині Фрідман) в 1918 році на кораблі, який перевозив іммігрантів з Італії в Нью-Йорк. Це було в розпал пандемії 1918 року і дитина захворіла на цю хворобу.

Її мати померла при пологах, а дві її сестри допомогли жінці вижити, після чого діти возз’єднатися зі своїм батьком в Нью-Йорку, де вони жили в Брукліні. На даний момент Фрідман – остання дитина, що вижила з 11 дітей, які були в сім’ї.

“Вона не людина. У неї надлюдська ДНК”, – зазначила її дочка Джоан Мерола.