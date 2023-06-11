День поінформованості про жінок та дітей, що постраждали від насильства. Припадає щороку на другу неділю червня. Головна мета цього дня полягає в тому, щоб привернути увагу суспільства до проблем домашнього насильства та його впливу на дітей, жінок.

Всесвітній день боротьби з раком передміхурової залози. Щорічний захід, який покликаний підвищити обізнаність про рак передміхурової залози, сприяти ранньому його виявленню і лікуванню. Серед чоловіків рак передміхурової залози є другим за поширеністю.

День працівників текстильної і легкої промисловості. Святкується щорічно в другу неділю червня. День був офіційно затверджено 1994 року.

У різних країнах світу сьогодні відзначають:

Австралія – День народження королеви в Австралії

Данія – День народження принца Хенріка

Гондурас – День студента

Аргентина – День сусідів

Цього дня у світі:

1125 — Хрестоносці здобули перемогу над сельджуками в битві під Азазе.

1453 — Падіння Візантійської імперії.

1474 — Папа Римський ратифікував “Вічний мир” між імперією Габсбургів і Швейцарією.

1488 — Шотландські повстанці схопили й убили короля Шотландії Якова III.

1496 — Христофор Колумб завершив свою другу подорож.

1509 — Англійський король Генріх VIII одружився з Катериною Арагонською, першій із шістьох жінок, котрі в нього були за життя. Коли виявилося, що Катерина не може народити спадкоємця престолу, Генріх розлучився з нею без згоди на те Ватикану, що привело до Протестантської реформації в Королівстві Англія.

1580 — Іспанськими конкістадорами заснований Буенос-Айрес.

1742 — американець Бенджамін Франклін винайшов кухонну плиту. Цей день відзначається як День кухонної плити.

1742 — У Бреслау (Вроцлав) підписаний договір, за яким Габсбурзька монархія визнала права Королівства Пруссія на Сілезію.

1770 — Джеймс Кук відкрив Великий Бар’єрний риф на узбережжі Австралії.

1776 — Континентальний конгрес створив комітет для написання Декларації незалежності США.

1842 — Вийшла друком поема Миколи Гоголя “Мертві душі” (одна з дат).

1889 — Джон Перді і Джеймс Садгвар з Вашингтона винайшли складаний стілець.

1895 — За маршрутом Париж — Руан проведено перші у світі автоперегони. Середня швидкість переможця Еміля Левассо становила 24 км/год.

1901 — Острови Кука оголошено частиною Нової Зеландії.

1915 — британські війська захопили Німецький Камерун.

1915 — Сербські війська захопили столицю Князівства Албанія Тирану.

1918 — Казахський національний рух “Алаш” оголосив незаконними всі декрети радянської влади в Казахстані.

1921 — В УСРР оголошено про початок боротьби з безпритульністю.

1926 — Кабінет міністрів Великої Британії висловив протест у зв’язку з фінансуванням СРСР страйків у Великій Британії.

1930 — Американський зоолог Вільям Біб та інженер Отіс Бертон на побудованій ними батисфері опустилися під воду на 400 метрів. Через два роки вони досягли глибини занурення 900 м.

1937 — У ніч на 12 червня по “справі Тухачевского” розстріляні червоноармійські воєначальники М. М. Тухачевський, І. Е. Якір, І. П. Уборевич та інші.

1940 — Нова Зеландія, Австралія і Південно-Африканський Союз оголосили війну Королівству Італія.

1942 — Угода між СРСР і США про принципи, вживані для взаємодопомоги у веденні війни проти агресії і про співпрацю в післявоєнний час в цілях забезпечення миру і безпеки.

1943 — Уругвай став першою країною, яка визнала французький уряд Шарля де Голля.

1951 — Португалія оголосила Мозамбік своєю провінцією.

1955 — під час перегонів 24 години Ле-Мана у Французькій республіці трапилась найгірша автокатастрофа в історії: 84 загиблих та 120 поранених

1965 — королева Єлизавета II нагородила музикантів групи «Бітлз» орденом Британської імперії.

1965 — Рада Міністрів УРСР затвердила положення про створення Донецького державного університету.

1973 — в Арабській республіці Лівія оголошено про націоналізацію американських нафтових компаній.

1975 — Видобута перша нафта в Північному морі.

1982 — На екрани США вийшов фільм Стівена Спілберга “Іншопланетянин”.

1990 — Верховна Рада УРСР змінила порядок вирахування часу на території України, приєднавши країну до східноєвропейської часової зони (відтоді в Україні час на годину відрізняється від московського, що більше відповідає часовим поясам).

1990 — Альберто Фухіморі переміг письменника Маріо Варгаса Льосу на президентських виборах у Перу.

1992 — У Києві розпочався перший конгрес молодих політиків України.

1993 — Вийшов в прокат фільм Стівена Спілберга “Парк Юрського періоду”.

2002 — Пол Маккартні одружився з Гізер Міллз.

Яке сьогодні церковне свято:

11 червня в церковному календарі – день пам’яті святої Феодосії. Народилася вона у Константинополі в благочестивій і багатій родині. Її мати щодня молилася Богу, щоб той послав їй дитину. Обіцяла навіть, що віддасть дитя церкві. Молитва жінки була почута і коли народилася дочка, то вона виховувала її в Божому страху. Після смерті чоловіка відразу віддала Феодосію в монастир. Коли померла і матір, дівчина продала все майно і прийняла чернецтво.

Разом з іншими монахами, боролася Феодосія проти єресі. Було це за часів правління Лева Вірменина. Викрила якось імператора в нечесті і відкрито проповідувала християнство. За це її схопили, піддали страшним мукам, а потім спалили в печі.

Прикмети:

Колоситься жито — восени буде багато грибів.

З’явилося багато павуків до хорошої погоди.

Уранці туман стелиться по воді — погода буде ясною.

Бджоли активно літають біля вуликів — чекайте на швидкий дощ.

Спекотний день — в лісі не буде боровиків.

Жито заквітло — пора білити полотна.

Традиції:

В народі цей день називали Феодосія Колосниця через те, що починало колоситися жито. Якщо 11 червня це вже сталося, то можна починати сіяти гречку.

Іменини сьогодні святкують:

Олександр, Андрій, Варлаам, Іван, Костянтин, Федот, Марія, Фаїна, Феодосія.