Джерело: #Букви.
День поінформованості про жінок та дітей, що постраждали від насильства. Припадає щороку на другу неділю червня. Головна мета цього дня полягає в тому, щоб привернути увагу суспільства до проблем домашнього насильства та його впливу на дітей, жінок.
Всесвітній день боротьби з раком передміхурової залози. Щорічний захід, який покликаний підвищити обізнаність про рак передміхурової залози, сприяти ранньому його виявленню і лікуванню. Серед чоловіків рак передміхурової залози є другим за поширеністю.
День працівників текстильної і легкої промисловості. Святкується щорічно в другу неділю червня. День був офіційно затверджено 1994 року.
У різних країнах світу сьогодні відзначають:
- Австралія – День народження королеви в Австралії
- Данія – День народження принца Хенріка
- Гондурас – День студента
- Аргентина – День сусідів
Цього дня у світі:
- 1125 — Хрестоносці здобули перемогу над сельджуками в битві під Азазе.
- 1453 — Падіння Візантійської імперії.
- 1474 — Папа Римський ратифікував “Вічний мир” між імперією Габсбургів і Швейцарією.
- 1488 — Шотландські повстанці схопили й убили короля Шотландії Якова III.
- 1496 — Христофор Колумб завершив свою другу подорож.
- 1509 — Англійський король Генріх VIII одружився з Катериною Арагонською, першій із шістьох жінок, котрі в нього були за життя. Коли виявилося, що Катерина не може народити спадкоємця престолу, Генріх розлучився з нею без згоди на те Ватикану, що привело до Протестантської реформації в Королівстві Англія.
- 1580 — Іспанськими конкістадорами заснований Буенос-Айрес.
- 1742 — американець Бенджамін Франклін винайшов кухонну плиту. Цей день відзначається як День кухонної плити.
- 1742 — У Бреслау (Вроцлав) підписаний договір, за яким Габсбурзька монархія визнала права Королівства Пруссія на Сілезію.
- 1770 — Джеймс Кук відкрив Великий Бар’єрний риф на узбережжі Австралії.
- 1776 — Континентальний конгрес створив комітет для написання Декларації незалежності США.
- 1842 — Вийшла друком поема Миколи Гоголя “Мертві душі” (одна з дат).
- 1889 — Джон Перді і Джеймс Садгвар з Вашингтона винайшли складаний стілець.
- 1895 — За маршрутом Париж — Руан проведено перші у світі автоперегони. Середня швидкість переможця Еміля Левассо становила 24 км/год.
- 1901 — Острови Кука оголошено частиною Нової Зеландії.
- 1915 — британські війська захопили Німецький Камерун.
- 1915 — Сербські війська захопили столицю Князівства Албанія Тирану.
- 1918 — Казахський національний рух “Алаш” оголосив незаконними всі декрети радянської влади в Казахстані.
- 1921 — В УСРР оголошено про початок боротьби з безпритульністю.
- 1926 — Кабінет міністрів Великої Британії висловив протест у зв’язку з фінансуванням СРСР страйків у Великій Британії.
- 1930 — Американський зоолог Вільям Біб та інженер Отіс Бертон на побудованій ними батисфері опустилися під воду на 400 метрів. Через два роки вони досягли глибини занурення 900 м.
- 1937 — У ніч на 12 червня по “справі Тухачевского” розстріляні червоноармійські воєначальники М. М. Тухачевський, І. Е. Якір, І. П. Уборевич та інші.
- 1940 — Нова Зеландія, Австралія і Південно-Африканський Союз оголосили війну Королівству Італія.
- 1942 — Угода між СРСР і США про принципи, вживані для взаємодопомоги у веденні війни проти агресії і про співпрацю в післявоєнний час в цілях забезпечення миру і безпеки.
- 1943 — Уругвай став першою країною, яка визнала французький уряд Шарля де Голля.
- 1951 — Португалія оголосила Мозамбік своєю провінцією.
- 1955 — під час перегонів 24 години Ле-Мана у Французькій республіці трапилась найгірша автокатастрофа в історії: 84 загиблих та 120 поранених
- 1965 — королева Єлизавета II нагородила музикантів групи «Бітлз» орденом Британської імперії.
- 1965 — Рада Міністрів УРСР затвердила положення про створення Донецького державного університету.
- 1973 — в Арабській республіці Лівія оголошено про націоналізацію американських нафтових компаній.
- 1975 — Видобута перша нафта в Північному морі.
- 1982 — На екрани США вийшов фільм Стівена Спілберга “Іншопланетянин”.
- 1990 — Верховна Рада УРСР змінила порядок вирахування часу на території України, приєднавши країну до східноєвропейської часової зони (відтоді в Україні час на годину відрізняється від московського, що більше відповідає часовим поясам).
- 1990 — Альберто Фухіморі переміг письменника Маріо Варгаса Льосу на президентських виборах у Перу.
- 1992 — У Києві розпочався перший конгрес молодих політиків України.
- 1993 — Вийшов в прокат фільм Стівена Спілберга “Парк Юрського періоду”.
- 2002 — Пол Маккартні одружився з Гізер Міллз.
Яке сьогодні церковне свято:
11 червня в церковному календарі – день пам’яті святої Феодосії. Народилася вона у Константинополі в благочестивій і багатій родині. Її мати щодня молилася Богу, щоб той послав їй дитину. Обіцяла навіть, що віддасть дитя церкві. Молитва жінки була почута і коли народилася дочка, то вона виховувала її в Божому страху. Після смерті чоловіка відразу віддала Феодосію в монастир. Коли померла і матір, дівчина продала все майно і прийняла чернецтво.
Разом з іншими монахами, боролася Феодосія проти єресі. Було це за часів правління Лева Вірменина. Викрила якось імператора в нечесті і відкрито проповідувала християнство. За це її схопили, піддали страшним мукам, а потім спалили в печі.
Прикмети:
- Колоситься жито — восени буде багато грибів.
- З’явилося багато павуків до хорошої погоди.
- Уранці туман стелиться по воді — погода буде ясною.
- Бджоли активно літають біля вуликів — чекайте на швидкий дощ.
- Спекотний день — в лісі не буде боровиків.
- Жито заквітло — пора білити полотна.
Традиції:
- В народі цей день називали Феодосія Колосниця через те, що починало колоситися жито. Якщо 11 червня це вже сталося, то можна починати сіяти гречку.
Іменини сьогодні святкують:
Олександр, Андрій, Варлаам, Іван, Костянтин, Федот, Марія, Фаїна, Феодосія.
- Також #Букви повідомляли про свята, традиції, прикмети, іменини на 10 червня.