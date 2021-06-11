Сьогодні, 11 червня, у світі відзначають День нестримної пристрасті та День Жака-Іва Кусто.

Про це розповідають #Букви.

Також сьогодні відзначаються:

Бразильський день пам’яті полеглих воїнів військово-морського флоту

День студента в Гондурасі

День сусідів в Аргентині

День шоколадного торта “Містер Герман“ в США

Міжнародний день нестримної пристрасті

Цей день в історії:

1125 – хрестоносці здобули перемогу над сельджуками в битві при Азаза.

1453 – падіння Візантійської імперії.

1496 – Христофор Колумб завершив свою другу подорож, після чого впав у немилість іспанської королеви через те, що так і не знайшов шлях до Китаю.

1580 – іспанськими конкістадорами заснований Буенос-Айрес.

1742 – Бенджамін Франклін винайшов кухонну плиту.

1842 – вийшла в світ поема Миколи Гоголя «Мертві душі».

1921 – на Україні оголошено початок боротьби з безпритульністю.

1939 – президент США Рузвельт вперше пригостив майбутню королеву Англії Єлизавету II хот-догом.

1940 – Нова Зеландія, Австралія і Південноафриканський союз оголосили війну Італії.

1965 – англійська королева Єлизавета нагородила музикантів групи «Бітлз» орденом Британської імперії.

1965 – Рада Міністрів України затвердила положення про створення Донецького державного університету (нині ДонНУ).

1982 – на екрани США вийшов фільм Стівена Спілберга «Інопланетянин». Доходи від прокату і продажу відеокасет перевищили 700 млн. доларів.

1990 – Верховна Рада України прийняла рішення про введення нового порядку відліку часу (відтоді в Україні час на годину відрізняється від московського, що більш відповідає часовим поясам).

2003 – в Єгипті народився двоголовий і шестиногого теля.

У п’ятницю, 11 червня, іменини відзначають власники таких імен: Олександра, Андрій, Богдан, Іван, Лука, Марія, Фаїна, Федот.

Прикмети: