Про це розповідають #Букви.
Також сьогодні відзначаються:
- Бразильський день пам’яті полеглих воїнів військово-морського флоту
- День студента в Гондурасі
- День сусідів в Аргентині
- День шоколадного торта “Містер Герман“ в США
- Міжнародний день нестримної пристрасті
Цей день в історії:
1125 – хрестоносці здобули перемогу над сельджуками в битві при Азаза.
1453 – падіння Візантійської імперії.
1496 – Христофор Колумб завершив свою другу подорож, після чого впав у немилість іспанської королеви через те, що так і не знайшов шлях до Китаю.
1580 – іспанськими конкістадорами заснований Буенос-Айрес.
1742 – Бенджамін Франклін винайшов кухонну плиту.
1842 – вийшла в світ поема Миколи Гоголя «Мертві душі».
1921 – на Україні оголошено початок боротьби з безпритульністю.
1939 – президент США Рузвельт вперше пригостив майбутню королеву Англії Єлизавету II хот-догом.
1940 – Нова Зеландія, Австралія і Південноафриканський союз оголосили війну Італії.
1965 – англійська королева Єлизавета нагородила музикантів групи «Бітлз» орденом Британської імперії.
1965 – Рада Міністрів України затвердила положення про створення Донецького державного університету (нині ДонНУ).
1982 – на екрани США вийшов фільм Стівена Спілберга «Інопланетянин». Доходи від прокату і продажу відеокасет перевищили 700 млн. доларів.
1990 – Верховна Рада України прийняла рішення про введення нового порядку відліку часу (відтоді в Україні час на годину відрізняється від московського, що більш відповідає часовим поясам).
2003 – в Єгипті народився двоголовий і шестиногого теля.
У п’ятницю, 11 червня, іменини відзначають власники таких імен: Олександра, Андрій, Богдан, Іван, Лука, Марія, Фаїна, Федот.
Прикмети:
- Якщо багато жита з’явилося, значить, грибів багато збереш.
- 11 червня можна ворожити на ціну хліба з жита. Так, якщо воно цвіте у нижній частині – прикмета того, що хліб буде коштувати дешево. Якщо з середини чи з верху – то відповідно ціна буде звичайною або високою.
- Не можна полотна білити, коли жито зацвіло.