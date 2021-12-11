Про це повідомляють #Букви.
Пам’ятні дати:
- 1866 — Стартувала перша вітрильна регата на Атлантичному океані
- 1894 — В Парижі відкрита перша у світі авто виставка. На першому показі взяло участь 9 автомобільних компаній.
- 1914 — Арешт українського історика Михайла Грушевського за зв’язки з австрійським урядом.
- 1918 — в Одесу вступили війська української Директорії
- 1919 — створений ревком – Всеукраїнський революційний комітет на чолі з Г. Петровським
- 1937 — Йосиф Сталін у Великому театрі заявив фразу, що стала крилатою: “Депутат — слуга народу”.
- 1946 — при ООН організований Дитячий фонд — ЮНІСЕФ
- 1946 — В Англії запатентований перший програмувальний комп’ютер.
- 1957 — музикант Джеррі Лі Льюїс одружився з 14-літньою кузиною. Довідавшись про це, американська публіка бойкотувала його записи.
- 1963 — легендарний американський співак Френк Сінатра заплатив викуп в $240 тисяч за свого сина.
- 1981 — вперше і востаннє до сьогодні від холоду о 12:27 зупинився знаменитий лондонський Біг Бен.
- 1991 — Україна оголосила про встановлення дипломатичних відносин з колишніми республіками СРСР.
- 1993 — На аукціоні у Нью-Йорку вітальна телеграма, послана Микитою Хрущовим 12 квітня 1961 Гагаріну, продана за 68 500 доларів. Ця сума є рекордною для продажу телеграм з аукціону.
- 1994 — У Чечню уведені російські війська. Початок першої Чеченської війни.
- 2000 — В Австралії почався судовий процес проти 9 авіакомпаній, які не попередили пасажирів про можливості виникнення тромбозу під час авіапольоту.
Сьогодні народилися
17 до н. е. – Гней Доміцій Агенобарб, батько імператора Нерона.
1475 — Лев X (Джованні Медичі), папа римський. Відомий тим, що в 13 років став кардиналом і саме його ініціативою став продаж індульгенцій (плата за відпущення гріхів).
1524 — П’єр де Ронсар, французький поет (Оди Гімни, Сонети до Єлени), есеїст.
1803 — Гектор Берліоз, французький композитор. Берліоз був видатним диригентом. Разом з Р. Вагнером він заклав основи нової школи диригування.
1843 — Роберт Кох, німецький мікробіолог. В 1905 році Роберт Кох був удостоєний Нобелівській премії, а відкриті ним бактерії одержали назву “паличок Коха”.
1911 — Цянь Сюесень, китайський вчений, учасник космічної програми США і основоположник космічної програми Китаю
1913 — Жан Маре, французький кіноактор (Швидкоплинна краса, Горбун, Фантомас, Залізна маска).
1918 — Олександр Солженіцин, радянський російський, лауреат Нобелівської премії з літератури.
1931 — Ріта Морено, танцівниця, актриса, лауреат премії “Оскар” (“Вест-сайдська історія”, “Я люблю щось таке”, “Чотири пори року”, “Анатомія злочину” та ін.).
1953 — Андрій Макаревич, російський рок-музикант (“Машина времени”), телеведучий.
1972 — Андрій Гусін, український футболіст (“Динамо” Київ). З 2007 року — тренер у російському “Сатурні”. Семиразовий чемпіон України у складі “Динамо”.
Яке сьогодні церковне свято
Православна церква 11 грудня вшановує пам’ять трьох святих – Василя, Стефана, Григорія. У народі цей день називають “Сойкіним”. Ще церква вшановує пам’ять мученика Іринарха Севастійського.
З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:
- ворони літають по небу – бути швидкому снігопаду;
- ворони розсілися по землі – до відлиги, а якщо сидять зграями на нижніх гілках або в самій кроні дерев – бути негодою з вітром.
Іменини у Василя, Григорія, Анни, Миколи та Андрія.