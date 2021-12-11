11 грудня у світі відзначають День гір, День танго, День калейдоскопа, День заснування дитячого фонду ООН "ЮНІСЕФ", у США День мобільних застосунків, у Канаді – День ухвалення Вестмінстерського статуту.

Про це повідомляють #Букви.

Пам’ятні дати:

1866 — Стартувала перша вітрильна регата на Атлантичному океані

— Стартувала перша вітрильна регата на Атлантичному океані 1894 — В Парижі відкрита перша у світі авто виставка. На першому показі взяло участь 9 автомобільних компаній.

— В Парижі відкрита перша у світі авто виставка. На першому показі взяло участь 9 автомобільних компаній. 1914 — Арешт українського історика Михайла Грушевського за зв’язки з австрійським урядом.

— Арешт українського історика Михайла Грушевського за зв’язки з австрійським урядом. 1918 — в Одесу вступили війська української Директорії

— в Одесу вступили війська української Директорії 1919 — створений ревком – Всеукраїнський революційний комітет на чолі з Г. Петровським

— створений ревком – Всеукраїнський революційний комітет на чолі з Г. Петровським 1937 — Йосиф Сталін у Великому театрі заявив фразу, що стала крилатою: “Депутат — слуга народу”.

— Йосиф Сталін у Великому театрі заявив фразу, що стала крилатою: “Депутат — слуга народу”. 1946 — при ООН організований Дитячий фонд — ЮНІСЕФ

— при ООН організований Дитячий фонд — ЮНІСЕФ 1946 — В Англії запатентований перший програмувальний комп’ютер.

— В Англії запатентований перший програмувальний комп’ютер. 1957 — музикант Джеррі Лі Льюїс одружився з 14-літньою кузиною. Довідавшись про це, американська публіка бойкотувала його записи.

— музикант Джеррі Лі Льюїс одружився з 14-літньою кузиною. Довідавшись про це, американська публіка бойкотувала його записи. 1963 — легендарний американський співак Френк Сінатра заплатив викуп в $240 тисяч за свого сина.

— легендарний американський співак Френк Сінатра заплатив викуп в $240 тисяч за свого сина. 1981 — вперше і востаннє до сьогодні від холоду о 12:27 зупинився знаменитий лондонський Біг Бен.

— вперше і востаннє до сьогодні від холоду о 12:27 зупинився знаменитий лондонський Біг Бен. 1991 — Україна оголосила про встановлення дипломатичних відносин з колишніми республіками СРСР.

— Україна оголосила про встановлення дипломатичних відносин з колишніми республіками СРСР. 1993 — На аукціоні у Нью-Йорку вітальна телеграма, послана Микитою Хрущовим 12 квітня 1961 Гагаріну, продана за 68 500 доларів. Ця сума є рекордною для продажу телеграм з аукціону.

— На аукціоні у Нью-Йорку вітальна телеграма, послана Микитою Хрущовим 12 квітня 1961 Гагаріну, продана за 68 500 доларів. Ця сума є рекордною для продажу телеграм з аукціону. 1994 — У Чечню уведені російські війська. Початок першої Чеченської війни.

— У Чечню уведені російські війська. Початок першої Чеченської війни. 2000 — В Австралії почався судовий процес проти 9 авіакомпаній, які не попередили пасажирів про можливості виникнення тромбозу під час авіапольоту.

Сьогодні народилися

17 до н. е. – Гней Доміцій Агенобарб, батько імператора Нерона.

1475 — Лев X (Джованні Медичі), папа римський. Відомий тим, що в 13 років став кардиналом і саме його ініціативою став продаж індульгенцій (плата за відпущення гріхів).

1524 — П’єр де Ронсар, французький поет (Оди Гімни, Сонети до Єлени), есеїст.

1803 — Гектор Берліоз, французький композитор. Берліоз був видатним диригентом. Разом з Р. Вагнером він заклав основи нової школи диригування.

1843 — Роберт Кох, німецький мікробіолог. В 1905 році Роберт Кох був удостоєний Нобелівській премії, а відкриті ним бактерії одержали назву “паличок Коха”.

1911 — Цянь Сюесень, китайський вчений, учасник космічної програми США і основоположник космічної програми Китаю

1913 — Жан Маре, французький кіноактор (Швидкоплинна краса, Горбун, Фантомас, Залізна маска).

1918 — Олександр Солженіцин, радянський російський, лауреат Нобелівської премії з літератури.

1931 — Ріта Морено, танцівниця, актриса, лауреат премії “Оскар” (“Вест-сайдська історія”, “Я люблю щось таке”, “Чотири пори року”, “Анатомія злочину” та ін.).

1953 — Андрій Макаревич, російський рок-музикант (“Машина времени”), телеведучий.

1972 — Андрій Гусін, український футболіст (“Динамо” Київ). З 2007 року — тренер у російському “Сатурні”. Семиразовий чемпіон України у складі “Динамо”.

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 11 грудня вшановує пам’ять трьох святих – Василя, Стефана, Григорія. У народі цей день називають “Сойкіним”. Ще церква вшановує пам’ять мученика Іринарха Севастійського.

З давніх-давен існують погодні прикмети на цей день:

ворони літають по небу – бути швидкому снігопаду;

ворони розсілися по землі – до відлиги, а якщо сидять зграями на нижніх гілках або в самій кроні дерев – бути негодою з вітром.

Іменини у Василя, Григорія, Анни, Миколи та Андрія.