Про це повідомляє BBC.
Аукціон відбудеться напередодні 140-річниці з дня народження художника.
В аукціонному будинку Sotheby’s повідомили, що в колекції не тільки картини на полотнах, але також одна робота на кераміці. Стартова вартість повного набору – $104,2 млн.
“Це енциклопедична колекція робіт Пікассо, до якої увійшли роботи з 1917 по 1969 рік. Це зображення всієї його кар’єри”, – прокоментував Брук Лемплі, очільник Sotheby’s.
Найдорожча картина в колекції – “Жінка в помаранчевому береті” 1938 року. Її оцінюють у 20 – 30 мільйоні доларів. На картині зображена натурниця художника Марія-Терезія Вальтер.
Як правило, аукціони Sotheby’s відбуваються в Нью-Йорку, але цього разу він відбудеться в Лас-Вегасі.
- Наприкінці червня поліція Афін повідомила про знайдену картину Пабло Пікассо, яку у 2012 році викрали з Національної галереї Афін.