В жовтні на аукціоні заплановано продати 11 картин художника Пабло Пікассо. До цього вони протягом 20 років були в ресторані Лас-Вегасу (Невада, США).

Про це повідомляє BBC.

Аукціон відбудеться напередодні 140-річниці з дня народження художника.

В аукціонному будинку Sotheby’s повідомили, що в колекції не тільки картини на полотнах, але також одна робота на кераміці. Стартова вартість повного набору – $104,2 млн.

“Це енциклопедична колекція робіт Пікассо, до якої увійшли роботи з 1917 по 1969 рік. Це зображення всієї його кар’єри”, – прокоментував Брук Лемплі, очільник Sotheby’s.

Найдорожча картина в колекції – “Жінка в помаранчевому береті” 1938 року. Її оцінюють у 20 – 30 мільйоні доларів. На картині зображена натурниця художника Марія-Терезія Вальтер.

Як правило, аукціони Sotheby’s відбуваються в Нью-Йорку, але цього разу він відбудеться в Лас-Вегасі.