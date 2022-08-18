Протягом ночі 18 серпня російські окупанти декілька разів завдали ракетного удару по Харкову та області. Загалом внаслідок ворожого обстрілу загинуло 11 мешканців Харківщини, ще майже чотири десятки - поранені.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, минула ніч стала “однією з найтрагічніших” для Харківщини з початку повномасштабної війни в Україні.

Протягом ночі російські окупанти завдавали масованих ракетних ударів по Харкову та області, цілячись у спальні райони, де мешкають мирні мешканці.

Зокрема близько 21:30 17 серпня окупанти, ймовірно ракетою “Іскандер”, влучили у житловий будинок Салтівського району Харкова. Внаслідок обстрілу будинок фактично повністю зруйновано, на місці прильоту почалась масштабна пожежа.

За останніми даними, кількість загиблих внаслідок цього обстрілу становить 7 осіб, ще 17, серед яких дитина 11 років – поранені.

Вже близько 4:30 18 серпня Харків знову опинився під ракетними обстрілами. Окупанти випустили 8 ракет з російського Бєлгорода, які влучили у Холодногірському та Салтівському районах Харкова: як наслідок – пошкоджено будівлі, об’єкти інфраструктури, зайнялися пожежі.

У Слобідському районі одна з ракет влучила в 4-поверхове приміщення гуртожитку. Будівля частково зруйнована. Станом на зараз 2 особи загинули, 18 – отримали поранення, зокрема 2 дитини.

“Остаточні наслідки цих влучань ще встановлюються. На місцях працюють усі спеціальні служби”, – наголосив очільник Харківщини.

Також близько 4:00 окупанти завдали ракетного удару по місту Красноград. Внаслідок обстрілу зруйновна житлові будинки, понад 10 отримали пошкодження.

Двоє мирних мешканців загинуло, ще двоє – поранені. Серед поранених дитина 12-ти років.