Протягом всієї доби російські окупанти інтенсивно завдавали артилерійських та ракетних ударів по Харкову та області. Сьогодні, 17 серпня, близько 5 ранку зафіксовано запуск більш як 5 ракет із Бєлгорода.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

За його словами, окупанти кілька разів із РСЗВ обстрілювали Салтівський район Харкова. Пошкоджені житлові багатоповерхові будинки, критична транспортна інфраструктура. Зазначається, що постраждалих немає.

Також протягом доби по області окупанти обстрілювали Харківський, Ізюмський, Чугуївський, Богодухівський райони, а вночі росіяни лише посилили удари.

Синєгубов заявив, що після 21 год внаслідок обстрілу горіли гаражі та техніка фермерського господарства у Чугуївському районі. Після 23 год в Золочівській громаді, Богодухівського району, внаслідок обстрілу горів гараж та автомобілі. Згодом одна з ракет вдарила в межах Слобідського району Харкова.

Ракетні удари пошкодили житлові будинки, виникли кілька пожеж у Золочівській громаді. Попередньо вдень у Золочеві окупанти артобстрілом влучали по території ліцею, пошкодили футбольний майданчик, зруйнували один житловий будинок, два — пошкодили.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, у Золочеві з вибуховими травмами госпіталізували 22-річного чоловіка. Він перебуває у стані середньої тяжкості.

В Ізюмському районі через обстріли пошкоджена критична інфраструктура, горіла трава на відкритих територіях.